Медицина

20:14 09.11.2020

Медпомощь по беременности, родам, онкопациентам сохранится – Минздрав

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Медпомощь по беременности, родам, онкопациентам сохранится – Минздрав

Несмотря на запрет на проведение плановой госпитализации из-за COVID-19 в украинских клиниках продолжат оказывать медпомощь в ряде случаев, в частности, медпомощь по беременности, родам, а также медпомощь онкопациентам.

Как сообщается на сайте Министерства здравоохранения, ограничения действуют с понедельника, 9 ноября.

В частности, указанные ограничения предусмотрены постановлением Кабинета Министров №641 об установлении карантина и внедрение усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением COVID-19 от 22 июля №641.

Так, в частности, для запрещается проведение учреждениями здравоохранения плановых мероприятий по госпитализации, кроме оказания медпомощи вследствие осложненного течения беременности и родов, медпомощи беременным, роженицам и новорожденным, медпомощи в специализированных отделениях учреждений здравоохранения пациентам с онкологическими заболеваниями.

Кроме того, под запрет не попадает оказание паллиативной медпомощи в стационарных условиях, срочная госпитализация и медпомощь в случае, если ее перенос или отсрочка вызовет риск для жизни или здоровья, а также плановая медпомощь учреждениям здравоохранения национального уровня, предоставляющих высокоспециализированную помощь, при условии соблюдения ими соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.

В Минздрав подчеркивают, это ограничения на оказание медуслуг установлены для территорий, где установлен «оранжевый» уровень эпидемической опасности, т.е. на всей территории Украины.

Как сообщалось, по итогам селекторных совещаний с регионами Украины в понедельник Ляшко сообщил, что украинские клиники с понедельника перестают принимать на плановые операции, принимают только ургентных больных и больных коронавирусом.

Теги: #медицина #планы #госпитализация
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