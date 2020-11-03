Клиника "Обериг" запустит направление трансплантации почки

Клиника "Обериг" (Киев) открывает новое направление - трансплантация почки, реконструктивная урология и хирургия почки, сообщается в пресс-релизе компании.

Сначала клиника планирует осуществлять пересадки от родственных доноров, в перспективе - и от умерших.

"Качественный гемодиализ является неотъемлемым элементом подготовки пациента с хронической болезнью почек пятой стадии к трансплантации почки. Процедура гемодиализа или гемодиафильтрации предполагает очистку крови пациента от токсинов и лишней жидкости, поэтому повышает шансы на успешность трансплантации и последующей реабилитации пациента. Вместе с тем после проведения операции по пересадке новый орган может не сразу начать работать, поэтому пациенту на некоторый период может понадобиться диализ", - отметил ведущий врач-трансплантолог клиники Николай Поляков, который возглавил направление.

Согласно сообщению, к созданию этого направления присоединилась компания "Фрезениус Медикал Кер Украина".

"Мы рады присоединиться к реализации направления трансплантации почки в клинике "Обериг" и предоставить аппарат искусственной почки и систему водоочистки, а также провести обучение персонала клиники по работе с высокотехнологичным оборудованием. Наше сотрудничество является перспективным шагом к развитию качественной медицины в Украине, где пациенты смогут получать медицинскую помощь по мировым стандартам, не выезжая из страны", - прокомментировал директор "Фрезениус Медикал Кер Украина" Роман Шурдук.

Медицинский центр "Универсальная клиника "Обериг" - один из крупнейших частных инвестиционных проектов в сфере здравоохранения Украины, начал работу в 2008 году.

Компания "Фрезениус Медикал Кер Украина" - представитель немецкой компании, мировой лидер по предоставлению диализных услуг и продукции для диализа. Компания провела более 250 тыс. процедур гемодиализа в двух собственных диализных центрах в Украине.