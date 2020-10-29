Медицина

14:09 29.10.2020

Минздрав намерен создать сеть инсультных центров в Украине – замминистра

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Минздрав намерен создать сеть инсультных центров в Украине – замминистра

 Министерство здравоохранения намерено создать сеть из 40-45 инсультных центров и 120-140 инсультных блоков на базе медучреждений по всей Украине, сообщила замминистра здравоохранения Ирина Садовяк в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"Минздрав разработает нормативно-правовую базу, будет развивать способную сеть медучреждений. При этом создание инсультных центров будет зависеть от количества населения в том или ином регионе и от маршрута пациента. Мы можем создать приблизительно 120-140 инсультных блоков в Украине на базе медучреждений, а также 40-45 инсультных центров",- сказала она.

Замминистра добавила, что Минздрав намерен внести все препараты, необходимые для лечения инсульта, в Нацперечень и разрешить медучреждениям закупать их самостоятельно.

"До пяти препаратов в этом году поставлялись централизованными закупками, среди них - тромболитическая терапия. ГП "Медицинские закупки Украины" уже заключило необходимые договоры для осуществления поставок препаратов. Мы предлагаем на следующий год, чтобы все лексредства закупали сами медучреждения. Мы введем эти лексредства в Нацперечень", - сказала Садовяк.

"На следующий год Минздрав прорабатывает расширение программы "Доступные лекарства" для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в частности на инсульт. Это наши намерения",- добавила она.

Теги: #центры #минздрав #инсульт
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