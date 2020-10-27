Фармкомпания "Тева" в Украине в III кв. увеличила продажи антибиотика "Азитромицин" на 5% в денежном выражении

Фармацевтическая компания "Тева" в июле-сентябре 2020 года увеличила продажи антибиотика "Азитромицин" в Украине, на который приходится около 11% всего объема ее продаж в стране в денежном выражении, на 5 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в фармкомпании "Тева-Украина", с начала пандемии в Украине "Тева" продала более 600 тыс. упаковок азитромицина.

При этом по итогам третьего квартала 2020 года продажи в целом на фармрынке Украины в сегменте оральных антибиотиков в денежном выражении выросли на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В "Тева-Украина" подчеркнули, что компания производит как оригинальный, так и генерический азитромицин, который применяется для лечения бактериальных инфекций дыхательных путей и других инфекционных заболеваний.

Азитромицин входит в протокол предоставления медицинской помощи при COVID-19 в Украине и во многих странах мира.

"Тева обеспечивает бесперебойные поставки азитромицина в Украину с начала пандемии и мы будем продолжать это делать», - сообщили в компании.

В компании отметили, что спрос на азитромицин вырос по всему миру на фоне сезонных заболеваний и применения азитромицина для лечения сопутствующих инфекций при Covid-19.

"Не исключено, что определенные дозировки и формы выпуска разных производителей могут быть в дефиците. В нашем случае мы не видим рисков, поскольку в портфеле "Тева" есть 17 торговых наименований азитромицина, большинство из них взаимозаменяемые. В случае возможного дефицита одной из форм, мы проактивно предупреждаем об этом наших партнеров, говорим о доступных альтернативных формах выпуска, увеличиваем объем их импорта", - отметили в компании.

Вместе с тем в "Тева" призывают помнить о правилах применения антибиотиков и о возможных последствиях нерациональной антибиотикотерапии и в целом самолечения.

"Назначать антибиотики может только врач", - подчеркнули в компании.

По данным Proxima Research, "Азитромицин Тева" лидер сегмента оральных антибиотиков в Украине с 2019 года. За последний месяц его доля среди всех лекарственных средств в Украине составила почти 1% в денежном выражении.

ООО "Тева Украина" входит в пятерку крупнейших фармкомпаний на рыке Украины, портфолио компании насчитывает более 200 генерических и оригинальных лекарственных средств, применяемых в большинстве ключевых терапевтических направлений.

"Тева Украина" является частью Teva Pharmaceutical Industries Ltd, международной фармацевтической компании со штаб-квартирой в Израиле, основанной в 1901 году. Teva специализируется на разработке, производстве и маркетинге генерических и оригинальных лекарственных препаратов, а также активных фармацевтических ингредиентов.