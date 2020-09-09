Медицина

14:33 09.09.2020

Процент смертности в Украине один из самых низких в мире

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Процент смертности в Украине один из самых низких в мире

Несмотря на состояние отечественной медицины, наши медики смогли подготовиться к лечению болезни даже лучше европейских коллег. Такое заявление сделал руководитель Центра Политической разведки, политтехнолог Олег Постернак в своем Facebook.

По мнению Постернака, хотя коронавирус остается одной из заглавных тем в Украине и мире, и многие обвиняют власть, как местную так и центральную, существуют и очень позитивные моменты. В качестве довода компетентности украинских медиков, политтехнолог сравнивает статистические данные летальных случаев в Украине, и в мире.

“Процент смертности в Украине один из самых низких в мире - 2,1%. Для сравнения, в США он составляет 2,99%, в Германии - 3,71%. Во Франции уже 9,33%, а в Великобритании - целых 11,86%. Аналогичная ситуация наблюдается и по показателю смертности от коронавирус в расчете на 100 тысяч человек. В Украине он составляет 7,7, при этом в Соединенных Штатах эта цифра достигает уже 58,8, а в Британии количество умерших от болезни на 100 тысяч населения составляет почти 63 случая”, - пишет политтехнолог.

В своем посте Постернак подчеркивает, что данные показатели иллюстрируют, что МОЗ с начала эпидемии выбрало правильную стратегию, что, в свою очередь, позволило избежать высокой смертности от коронавируса, как это произошло в других странах.

“Тотальный карантин, который ввели весной, позволил медикам оценить и сориентироваться в ситуации. Введенные затем правильные протоколы лечения позволили вылечивать больше количество пациентов. Своевременная организация больниц первой волны и маршрутизации пациентов. Все эти меры сыграли на руку и позволили избежать высокой смертности от коронавируса, как это произошло в других странах”, - резюмировал политтехнолог.

Теги: #смертность
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