Европа остается единственным регионом в мире, где число смертей от COVID-19 продолжает расти - ВОЗ

Европа остается единственным регионом мира, в котором число и заражений коронавирусом COVID-19, и смертей от последствий заболевания продолжает расти, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в еженедельном эпидемиологическом бюллетене.

Согласно информации ВОЗ, за неделю с 8 по 14 ноября зафиксирован рост случаев заражения COVID-19 на 6% во всем мире. В Европе выявили рост заболеваемости на 8% против предыдущей недели, в Америке - также на 8%. В общей сложности за неделю в мире было выявлено более 3,3 млн новых случаев заражения COVID-19.

Число смертей от заболевания в мире увеличилось на 1% по сравнению с показателями за прошлую неделю. Единственным регионом, в котором выявили рост числа смертей, стала Европа (на 5%). В остальных регионах число еженедельных смертей упало или осталось на прежнем уровне.

Всего за неделю было зафиксировано около 50 тыс. смертей по всему миру.

За весь период пандемии в мире было выявлено более 254 млн случаев заражения коронавирусом и более 5 млн смертей от последствий заражения.