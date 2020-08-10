Украинский производитель тест-систем "Биокор Текнолоджи" заявил о разработке ПЦР-тестов для диагностики COVID-19

Украинский производитель тест-систем ООО "Биокор Текнолоджи ЛТД" (Киев) заявил о разработке ПЦР-тестов для диагностики COVID-19.

"В начале июля 2020 года диагностические наборы для выявления SARS-CoV-2 прошли государственную регистрацию. Уже начато использование разработки в лабораториях. Цена наборов для выявления SARS-CoV-2 в три раза ниже по сравнению с продукцией западных производителей", - сообщается в пресс-релизе производителя.

В компании уточняют, что продукция изготовлена из сырья производства Thermo Fisher Scientific.

По словам руководителя компании Алексея Саютина, чьи слова приводятся в пресс-релизе, "Биокор Текнолоджи ЛТД" сосредоточится на производстве и усовершенствовании продукции, реализовываться продукция будет через дистрибьюторов.

"Биокор Текнолоджи" разрабатывает тест-системы и наборы для молекулярной диагностики методом ПЦР с 2018 года. Работа над наборами для выявления SARS-CoV-2 началась в феврале 2020.

Компания "Биокор Текнолоджи" производит различные тест-системы для лабораторной диагностики методом ПЦР. Предприятие имеет сертификаты соответствия международным стандартам ISO 9001:2015 и ISO 13485:2016.

По данным госреестра, учредителем и бенефициром компании является Марина Бирся.