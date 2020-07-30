СБУ и Гослекслужба выявили незаконный ввоз в Украину незарегистрированных лекарств

Служба безопасности Украины (СБУ) и Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослекслужба) выявили незаконный ввоз в Украину из РФ незарегистрированных лекарств сердечно-сосудистой, онкологической и репродуктивной группы.

Как сообщила Гослекслужба, партия препаратов была выявлена 28 июля в ходе совместных мероприятий Гослекслужбы и СБУ в рамках уголовного производства о противоправной деятельности группы лиц, причастного к незаконному ввозу из Российской Федерации и Турции.

Во время таких действий была зафиксирована безлицензионная деятельность отдельных физических лиц и наличие большого количества незарегистрированных лекарственных средств различных серий с маркировкой на иностранном языке, некоторые из них были с истекшим сроком годности. Препараты хранились без соблюдения соответствующих условий.

По информации СБУ, согласно предварительным данным следствия, незаконным ввозом занималась группы из Киева и Харьковской области.

Препараты доставлялись в Украину, в том числе, через международные почтовые сервисы, и реализовывались на специализированных интернет-платформах, доставляя ее заказчикам курьерами и сервисами экспресс-доставки.

Во время обысков по месту жительства фигурантов и хранения контрабандной продукции правоохранители изъяли почти 2,5 тысячи упаковок препаратов сомнительного качества на общую сумму более 3 млн грн.