Медицина

15:22 21.07.2020

Легализация дистанционной доставки лекарств должна предусматривать лицензирование логистических операторов – депутат

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Легализация дистанционной доставки лекарств должна предусматривать лицензирование логистических операторов – депутат

Легализация дистанционной доставки лекарственных средств должна предусматривать, в частности, лицензирование логистических операторов, которые намерены работать в сегменте доставки лексредств, считает глава подкомитета по фармации и фармацевтической деятельности Сергей Кузьминых.

"В настоящее время логистические операторы, занимающиеся доставкой лекарственных средств, не контролируются. Это должен быть новый вид лицензии – на доставку лекарственных средств, в которой будут учтены определенные ограничения", - сказал он в ходе "круглого стола" во вторник.

Кузьминых прогнозирует, что вопрос дистанционной торговли лекарственными средствами может быть урегулирован до конца года.

"Мы будем стремиться, чтобы к концу года уже запустили этот механизм. Должны быть лицензионные условия по доставке лекарственных средств. Ответственность должны нести как логистики, так и аптеки", - сказал он.

В свою очередь, директор общественной организации "Аптечная процессиональная ассоциация Украины" (АПАУ) Владимир Руденко отметил, что в законопроекте ко второму чтению будут предусмотрены переходный период и время на разработку и утверждение лицензионных условий по дистанционной торговле лекарствами.

Со своей стороны, заместитель парламентского комитета по вопросам евроинтеграции Украины с ЕС Татьяна Мезенцева отметила, что правки к подготовке ко второму чтению законопроекта №3615-1 о внесении изменений в ст. 19 закона "О лекарственных средствах" относительно электронной розничной торговли лексредствам должны быть внесены к концу дня 21 июля.

"Если мы до сегодня до 24 часов не подадим правки, то законопроект выйдет таким, как мы его увидели его во втором чтении", - сказала она.

Как сообщалось, 14 июля Верховная Рада утвердила в первом чтении законопроект №3615-1 о внесении изменений в ст. 19 закона "О лекарственных средствах" относительно осуществления электронной розничной торговли лекарственными средствами.

Инициаторами законопроекта являются нардепы Сергей Кузьминных, Михаил Радуцкий, Валерий Дубиль, Оксана Дмитриева, Лада Булах, Виктория Вагнер, Олесь Довгий, Юрий Заславский, Валерий Зуб, Максим Перебийнис, Ярослав Дубневич.

Теги: #лекарства #лицензирование #доставка #логистика
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