Медицина

10:11 23.06.2020

Почти половина украинцев отмечают ухудшение работы системы здравоохранения с начала карантина – соцопрос

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Почти половина украинцев отмечают ухудшение работы системы здравоохранения с начала карантина – соцопрос

 Почти половина украинцев отмечает ухудшение работы системы здравоохранения с начала карантинных мероприятий.

Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической компании Active Group, презентованного в агентстве "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Как сообщил руководитель компании Active Group Александр Позний, в частности, 28,4% опрошенных считают, что с началом карантина ситуация в системе здравоохранения немного ухудшилась, 21,4% считают, что ситуация ухудшилась значительно.

В то же время 25,9% опрошенных считают, что с началом карантина ситуация улучшилась, а 24,3% затруднились с ответом.

Кроме того, Позний сообщил, что 34,6% опрошенных украинцев позитивно и в целом позитивно оценивают первый этап медицинской реформы, в то же время, скорее негативно или негативно первый этап реформы оценили 46,4% опрошенных.

При этом наибольшее количество позитивных оценок реформа получила у респондентов в возрасте 30-39 лет, наибольшее количество негативных оценок первому этапу медреформы поставили респонденты старше 50 лет.

По информации Active Group, опрос проводился методом телефонного интервью с 7 по 9 июня. Были опрошены 1 236 респондентов во всех регионах Украины, кроме неподконтрольных территорий и Крыма. Исследование репрезентативно по возрасту, полу и месту проживания. Ошибка выборки не превышает 2,8%.

Теги: #active_group #медицина #опрос
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