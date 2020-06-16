Медицина

11:34 16.06.2020

Суд подтвердил безосновательность требований финкомпании "Ависта" к фармкомпании "Санофи"

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Суд подтвердил безосновательность требований финкомпании "Ависта" к фармкомпании "Санофи"

Северный апелляционный хозяйственный суд вынес решение в пользу фармацевтической компании "Санофи" в споре с ООО "Финансовая компания "Ависта".

Согласно пресс-релизу "Санофи-Авентис Украина", такое решение суд принял 4 июня.

"Суд признал требования "Авесты" к "Санофи" безосновательными и обязал вернуть средства, незаконно взысканные со счетов компании. Решение суда вступило в законную силу с момента его принятия", - сообщается в пресс-релизе.

Фармкомпания напоминает, что обжалованию предшествовали три года судебного разбирательства, в том числе дважды в Верховном суде.

"С марта 2017 "Санофи" отстаивала справедливость в судах Украины и боролась с необоснованными требованиями и схемами оппонентов, которые с использованием, вероятно, поддельных документов пытались получить крупные денежные суммы со счетов "Санофи", - сообщается в пресс-релизе.

Как сообщалось, "Санофи-Авентис Украина" в июле 2017 года заявила о незаконном списании с нее 46 млн грн, в частности, 6 июля было списано 42 млн грн, 7 июля - еще 4 млн грн. Поводом для этого послужило решение Хозяйственного суда Киева от 15 июня о взыскании с компании "Синофи-Авентис Украина" в пользу ООО "Хоса-Плекс Украина" (Киев) 17,083 тыс. грн, в пользу ООО "Финансовая компания "Ависто" (Киев), выкупившей долги перед "Хоса-Плекс Украина" - 39,604 млн грн.

В ноябре 2017 года "Санофи-Авентис Украина" направила украинскому правительству сообщение о международном инвестиционном арбитраже против государства Украина. Речь шла о ситуации, сложившейся вокруг судебных решений, которые дали возможность списать со счетов компании 140 млн грн в пользу ООО "Хоса-Плекс Украина".

В октябре 2019 года Кассационный хозсуд (КХС) в составе Верховного суда вынес решение о взыскании с фармкомпании "Санофи" 46 млн грн в пользу финкомпании "Ависто". КХС поддержал позицию апелляционного суда, согласившись с тем, что решение хозсуда Киева об оставлении без рассмотрения требований ООО Финкомпании "Ависто" должно быть отменено, а дело – возвращено для дальнейшего рассмотрения.

В "Санофи-Авентис Украина" усмотрели в решении КХС возможность для продолжения попыток финансового рейдерства против компании "Санофи" в Украине, продолжающегося около трех лет.

Теги: #суд #санофи
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