Медицина

16:00 20.05.2020

Степанов: конкурс на должность председателя НСЗУ завершился безрезультатно

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Степанов: конкурс на должность председателя НСЗУ завершился безрезультатно

По итогам конкурса на должность председателя Национальной службы здоровья (НСЗУ) победитель не был определен, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе заседания правительства в среду.

"На главу НСЗУ был проведен конкурс в январе. Я, согласно законодательству, провел собеседование с тремя лицами, победившими в этом конкурсе. Подал протокольное решение насчет отсутствия победителя конкурса, а сегодня утвердил распоряжение о необходимости назначения на вакантную должность главы НСЗУ путем заключения контракта о прохождении государственной службы в соответствии с действующим законодательством. Поэтому на следующее заседание Кабмина будет вынесено соответствующее предложение Минздрава", - сказал он.

Теги: #нсзу #конкурс #степанов #минздрав
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