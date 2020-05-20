Степанов: конкурс на должность председателя НСЗУ завершился безрезультатно

По итогам конкурса на должность председателя Национальной службы здоровья (НСЗУ) победитель не был определен, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе заседания правительства в среду.

"На главу НСЗУ был проведен конкурс в январе. Я, согласно законодательству, провел собеседование с тремя лицами, победившими в этом конкурсе. Подал протокольное решение насчет отсутствия победителя конкурса, а сегодня утвердил распоряжение о необходимости назначения на вакантную должность главы НСЗУ путем заключения контракта о прохождении государственной службы в соответствии с действующим законодательством. Поэтому на следующее заседание Кабмина будет вынесено соответствующее предложение Минздрава", - сказал он.