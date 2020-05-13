"Фармак" начал в Украине третью фазу клинических испытаний препарата "Амизон" в противодействии COVID-19

Фармацевтическая копания АО "Фармак" (Киев) в рамках международных исследований начала в Украине третью фазу клинических испытаний лекарственного средства "Амизон" (Енисамиум) в противодействии COVID-19.

Как сообщает компания в своем пресс-релизе, ученые института медицинской вирусологии Франкфурта-на-Майне (ФРГ) провели исследование противовирусного действия лекарственного средства против вируса SARS-COV–2 на клеточной модели.

"Препарат тестировали на человеческих клетках, зараженных SARS-COV–2. Енисамиум показал хороший эффект. Это стало поводом для начала клинических исследований лекарственного средства в Украине", - сообщает компания.

Компания сообщает, что после успешного окончания испытаний "Амизон" будет доступен во всех странах присутствия "Фармак".

Клинические исследования будут продолжаться несколько месяцев.

В настоящее время "Амизон" как эффективное лекарственное средство для лечения гриппа и других ОРВИ представлен на рынках 11 стран мира, в том числе Беларуси, Казахстана, Узбекистана и других.

"Фармак" – лидер фармацевтического рынка с долей 5,9% в денежном выражении. Компания производит лекарственные средства во всех четырнадцати терапевтических группах. Среди основных направлений – противопростудные, эндокринологические, гастроэнтерологические, кардиологические, неврологические портфели. Ежегодно «Фармак» выводит на рынок около 20 новых сложнокомпонентных современных препаратов, в разработке настоящее время около ста лекарственных средств.

Компания ежегодно реинвестирует в развитие примерно 95% прибыли.

За последние пять лет инвестиции "Фармак" в научно-технический комплекс, производственное оборудование, исследовательскую деятельность составили 3,4 млрд грн.

В 2015 году "Фармак" открыл собственное производство субстанций в городе Шостка (Сумская обл.), которые производит около 20% субстанций для потребностей "Фармака". Инвестиции в строительство завода по производству субстанций в Шостке составили $40 млн.

В целом с 1995 года компания инвестировала в модернизацию производства более $242 млн. Производственные мощности, исследовательская база, лабораторно-технический комплекс предприятия имеют международную сертификацию и соответствуют требованиям европейских стандартов. На производстве внедрена система контроля качества в соответствии с действующими нормативными требованиями и мировыми стандартами: ISO, GMP. Ежегодно компания проходит примерно 15 международных инспекций и проверок.

Как сообщалось, АО "Фармак" по итогам 2019 года получил чистую прибыль в размере 1,056 млрд грн, что почти совпадает с показателем 2018 года - 1,05 млрд грн, по итогам 2018 года "Фармак" увеличил чистую прибыль на 25,16%.

ПАО "Фармак" - член ассоциации "Производителей лекарств Украины" (АПЛУ).

Согласно данным Госреестра, конечным бенефициарным собственником ПАО "Фармак" является глава наблюдательного совета Филя Жебровская, которая владеет 80% акций компании.