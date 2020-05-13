Медицина

16:09 13.05.2020

Гослекслужба проверит ПЦР-тесты "Укргентеха", производитель брал ответственность за свою продукцию и достоверность результатов - Ляшко

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Гослекслужба проверит ПЦР-тесты "Укргентеха", производитель брал ответственность за свою продукцию и достоверность результатов - Ляшко

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками проводит внеплановую проверку полученной информации об украинских тест-системах для ПЦР-исследований, которые производит компания "Укргентех".

"Сейчас в лабораториях Украины есть тест-системы украинских, корейских, китайских и чешских производителей. Стоит отметить, что тесты различных производителей имеют свои особенности при проведении исследования. Все они проходят процедуру верификации. То есть в лаборатории сравниваются между собой полученные результаты исследований, проведенных на различных тест-системах, используя образцы одного пациента. И для настройки работы может понадобиться некоторое время. В большинстве лабораторий по стране тест-системы "Укргентеха" уже настроены и работают", - сообщил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Он пояснил, что производитель, в свою очередь, проводит корректирующие действия, в частности, направил актуализированную версию инструкции, с учетом обратной связи, полученной от лабораторий, использующих тест-системы "Укргентеха".

"Образцы тестов для подтверждения их валидности направлены в лабораторию в Украине, у которой есть соответствующая техническая компетентность. А также проводятся работы по организации испытаний в лаборатории Всемирной организации здравоохранения", - отметил Ляшко.

В свою очередь, при проведении внеплановой проверки Гослекслужбой будут проведены дополнительные подтверждения в независимой аккредитованной лаборатории.

"Производитель взял на себя ответственность за безопасность и эффективность продукции, достоверность результатов, полученных при их использовании. И несет за это полную ответственность, в том числе, уголовную", - подчеркнул Ляшко.

 
Теги: #ляшко #коронавирус #гослекслужба #тесты
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