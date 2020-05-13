Медицина

10:22 13.05.2020

Степанов: количество больных пневмонией уменьшилось

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Степанов: количество больных пневмонией уменьшилось

В Украине наблюдается снижение количества больных пневмонией, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду утром.

"Мы увеличили количество ПЦР-тестирований на коронавирус до 8 тыс. в сутки, но уже три недели подряд не превышается количество больных более 600. Кроме того, есть хорошая статистика относительно больных пневмонией. Если раньше мы тестировали около 800-900 чел. с пневмонией в сутки, то сегодня это количество не превышает 250-300 чел., а тестируем мы абсолютно всех. То есть, мы видим снижение больных пневмонией. Все-таки карантинные меры дают свой эффект", - сказал он.

Теги: #степанов #пневмония #минздрав
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