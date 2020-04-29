Правительство Украины выделило 100 млн грн на закупку 200 аппаратов ИВЛ

Кабинет министров выделил Министерству здравоохранения из Фонда борьбы с COVID-19 100 млн грн на закупку 200 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Соответствующее постановление "О выделении средств для закупки аппаратов ИВЛ" правительство утвердило на заседании в среду с доработкой в течение дня.

"Мы рассматриваем закупку аппаратов ИВЛ отечественных производителей. Проведены экспертизы аппаратов, они соответствуют всем критериям", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе заседания Кабмина.

Он также отметил, что "закупки будут проводиться через ГП, которые находятся в управлении Минздрава, исключительно в рамках действующего законодательства".