Медицина

14:17 29.04.2020

Правительство Украины выделило 100 млн грн на закупку 200 аппаратов ИВЛ

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Правительство Украины выделило 100 млн грн на закупку 200 аппаратов ИВЛ

Кабинет министров выделил Министерству здравоохранения из Фонда борьбы с COVID-19 100 млн грн на закупку 200 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Соответствующее постановление "О выделении средств для закупки аппаратов ИВЛ" правительство утвердило на заседании в среду с доработкой в течение дня.

"Мы рассматриваем закупку аппаратов ИВЛ отечественных производителей. Проведены экспертизы аппаратов, они соответствуют всем критериям", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе заседания Кабмина.

Он также отметил, что "закупки будут проводиться через ГП, которые находятся в управлении Минздрава, исключительно в рамках действующего законодательства".

Теги: #ивл #бюджет #кабмин
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