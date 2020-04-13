Медицина

16:04 13.04.2020

Запись на прием в частные клиники в марте сократилась на 30% по сравнению с докарантинным временем - doc.ua

1 мин читать
Запись на прием в частные клиники в марте сократилась на 30% по сравнению с докарантинным временем - doc.ua

Запись на прием в частные клиники в марте сократилась на 30% по сравнению с январем-февралем, когда еще не был введен карантин, сообщили аналитики сервиса doc.ua.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе сервиса, в марте отмечается существенное снижение количества обращений к гинекологам, кардиологам, неврологам и некоторым другим специалистам.

В частности, в марте по сравнению с февралем спрос на консультации гинекологов сократился на 38%, урологов - на 34%, гастроэнтерологов – на 30%, кардиологов – 48%, мамологов – на 30%, неврологов – на 33%, отоларингологов – на 26%, офтальмологов – на 27%, проктологов – на 30%, стоматологов - на 24%.

"Такая картина сейчас во всей медицинской сфере. Это отложенный спрос, и мы уверены, что после карантина ситуация начнет меняться", - считает основатель doc.ua Сергей Казанцев.

Он также отмечает, что в марте текущего года на 3% по сравнению с февралем выросло количество запросов на консультацию к терапевтам, а количество желающих воспользоваться услугами семейных врачей увеличилось на 55%.

В базе сервиса doc.ua более 1,5 тыс. клиник и более 10 тыс. врачей.

Теги: #клиники #карантин #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:35 13.04.2020
В Украине втрое увеличили количество тестирований на коронавирус

В Украине втрое увеличили количество тестирований на коронавирус

15:20 13.04.2020
В Киево-Печерской Лавре подтвердили второй случай сметри от COVID-19

В Киево-Печерской Лавре подтвердили второй случай сметри от COVID-19

15:11 13.04.2020
Рада разрешила местным властям создавать временные спецбольницы для борьбы с COVID-19

Рада разрешила местным властям создавать временные спецбольницы для борьбы с COVID-19

14:59 13.04.2020
Кабмин включил в перечень закупаемых для борьбы с COVID-19 товаров еще девять препаратов и машины скорой помощи

Кабмин включил в перечень закупаемых для борьбы с COVID-19 товаров еще девять препаратов и машины скорой помощи

14:51 13.04.2020
Турция передала Украине первую партию гуманитарной помощи - посол

Турция передала Украине первую партию гуманитарной помощи - посол

14:47 13.04.2020
Раде предложат на период карантина освободить водоканалы и тепловиков от начисления пени и штрафов поставщиков газа и э/э

Раде предложат на период карантина освободить водоканалы и тепловиков от начисления пени и штрафов поставщиков газа и э/э

13:58 13.04.2020
Туристический сезон в Чернобыльской зоне начнется не ранее середины осени – эксперт

Туристический сезон в Чернобыльской зоне начнется не ранее середины осени – эксперт

13:52 13.04.2020
Радуцкий: законы для борьбы с коронавирусом временны, только на время пандемии и карантина

Радуцкий: законы для борьбы с коронавирусом временны, только на время пандемии и карантина

13:28 13.04.2020
Украинские больницы могут обеспечить аппаратами ИВЛ отечественного производства – совещание у Зеленского

Украинские больницы могут обеспечить аппаратами ИВЛ отечественного производства – совещание у Зеленского

13:22 13.04.2020
Зеленский: толпы на Пасхальные праздники – прямой путь заболеть и заразить других

Зеленский: толпы на Пасхальные праздники – прямой путь заболеть и заразить других

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине втрое увеличили количество тестирований на коронавирус

Украинским больницам не хватает более 200 тыс. респираторов, СИЗ больницы обеспечены менее чем на 60% - Стефанишина

В Украине за неделю гриппом заболело 105,116 тыс. человек – Минздрав

Феномен Николаевской области будет детально изучен - Ляшко

Большинство умерших в Украине от COVID-19 имели сопутствующие тяжелые заболевания, 86% жертв – старше 50 лет - ЦОЗ

ПОСЛЕДНЕЕ

Программа деятельности Кабмина предусматривает ежегодную индексации пенсий и повышенной оплаты труда медработникам как краткосрочные приоритеты

Степанов: утвержденные протоколы дают врачам возможность применять офф-лейбл препараты для лечения COVID-19

Степанов: Кабмин в в среду урегулирует вопрос 300%-ной зарплаты медикам за март

Степанов: на заседании Кабмина будет урегулирован вопрос с обеспечением пациентов "Плаквенилом"

Степанов: проблему с закупками через МЗУ улажено, в понедельник заключат договор на закупку 90 тыс. костюмов биозащиты

"Медзакупки Украины" закупит 90 тыс. костюмов биозащиты за счет резервного фонда госбюджета

Украинским больницам не хватает более 200 тыс. респираторов, СИЗ больницы обеспечены менее чем на 60% - Стефанишина

Украина получит таблетки с гидроксихлорохином для бесплатного лечения более 22 тысяч больных Covid-19 - Минздрав

Респираторы не обеспечивают надежной защиты небритым людям, особенно с бородой – ЦОЗ

В Полтавской области диагностировать коронавирус будут на трех ПЦР-аппаратах - обладминистрация

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА