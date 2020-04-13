Запись на прием в частные клиники в марте сократилась на 30% по сравнению с докарантинным временем - doc.ua

Запись на прием в частные клиники в марте сократилась на 30% по сравнению с январем-февралем, когда еще не был введен карантин, сообщили аналитики сервиса doc.ua.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе сервиса, в марте отмечается существенное снижение количества обращений к гинекологам, кардиологам, неврологам и некоторым другим специалистам.

В частности, в марте по сравнению с февралем спрос на консультации гинекологов сократился на 38%, урологов - на 34%, гастроэнтерологов – на 30%, кардиологов – 48%, мамологов – на 30%, неврологов – на 33%, отоларингологов – на 26%, офтальмологов – на 27%, проктологов – на 30%, стоматологов - на 24%.

"Такая картина сейчас во всей медицинской сфере. Это отложенный спрос, и мы уверены, что после карантина ситуация начнет меняться", - считает основатель doc.ua Сергей Казанцев.

Он также отмечает, что в марте текущего года на 3% по сравнению с февралем выросло количество запросов на консультацию к терапевтам, а количество желающих воспользоваться услугами семейных врачей увеличилось на 55%.

В базе сервиса doc.ua более 1,5 тыс. клиник и более 10 тыс. врачей.