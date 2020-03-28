Медицина

15:56 28.03.2020

В Киеве на период карантина ограничат предоставление стоматологических услуг

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В Киеве на период карантина ограничат предоставление стоматологических услуг

В Киеве вводится ограничение на предоставление стоматологических услуг до завершения карантина, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Ограничение было утверждено распоряжением №4 руководителя работ по ликвидации чрезвычайной ситуации.

"Деятельность субъектов хозяйствования, которая предусматривает предоставление стоматологических услуг, а именно: ортодонтия, ортодонтическая стоматология, хирургическая стоматология, терапевтическая стоматология, детская стоматология, должна быть временно ограничена. Конечно же, кроме неотложных случаев", - отметил советник Киевского городского головы, секретарь Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко.

Он уточнил, что решение о неотложности в каждом конкретном случае будет принимать врач-стоматолог.

Как сообщалось, по состоянию на 28 марта 74 человека в Киеве имеют подтвержденный диагноз заболевания Covid-19.

Теги: #киев #коронавирус #стоматология
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