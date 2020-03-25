Медицина

13:31 25.03.2020

Пациентам с диабетом из 15 областей и 2 областных центров не выдают инсулины – заявление пациентских организаций

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Пациентам с диабетом из 15 областей и 2 областных центров не выдают инсулины – заявление пациентских организаций

Пациентам с диабетом из 15 областей и двух областных центров не выдают инсулины, заявили 17 пациентских организаций в письме президенту Украины Владимиру Зеленскому, председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаилу Радуцкому, министру здравоохранения Илье Емцу и представителям региональных органов местной власти.

В организациях отмечают, что в настоящее время пациентам из Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Черниговской, Донецкой, Харьковской, Сумской, Одесской, Днепропетровской, Херсонской, Хмельницкой областей, а также городов, где ситуация с доступом к лекарствам особенно критична (Ровно и Харькова) не выдают инсулины, несмотря на то, что проблем с наличием инсулинов в Украине нет.

"Аптеки не получили финансирования, поэтому предлагают приобрести инсулины за собственные средства, которых у большинства пациентов нет", - сообщают пациенты в письме, текстом которго располагает агентство "Интерфакс-Украина".

Общественные ассоциации пациентов с сахарным диабетом призвали сохранить действующую с 2016 года систему реимбурсации инсулинов. "Благодаря этой системе, удалось сломать старую непрозрачную систему, когда инсулины, часто некачественные и просроченные, которые вызывали слепоту, ампутацию конечностей и другие негативные последствия, закупались через тендеры местными властями. Просим немедленно вмешаться в эту ситуацию и принять ответные меры», - говорится в документе.

Пациенты также призывают безотлагательно увеличить финансирование реимбурсации инсулинов, констатируя что соответствующая субвенция"покрывает лишь немногим более половины от необходимой суммы, а региональные власти постоянно саботируют дофинансирование этой программы со своей стороны".

"Национальная служба здоровья Украины выделила в 2020 году 1,2 млрд грн на возмещение стоимости инсулинов для больных сахарным диабетом. Однако на медицинскую субвенцию в первом квартале в бюджеты всех регионов в целом поступило только 200 млн грн. С марта 2020 пациентские сообщества получают многочисленные обращения от пациентов, поскольку аптеки отказываются предоставлять им жизненно необходимые лекарства или дают дозы, абсолютно неэффективные для достижения компенсации сахарного диабета", - говорится в обращении.

Пациентские организации отмечают, то люди с сахарным диабетом относятся к одной из наиболее уязвимых категорий в период эпидемии COVID 19, уровень смертности от COVID-19 среди этой категории заболевших может составлять 7,3% (средний уровень в популяции 1,4%). Течение болезни зависит от состояния компенсации диабета, при котором уровень гликированного гемоглобина должно быть менее 7%, "а его невозможно достичь, когда нет доступа к необходимой дозы инсулина или вообще отсутствует инсулин".

Теги: #диабет #инсулин #пациенты
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