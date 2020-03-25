"Дарница" готова производить гидроксихлорохин/хлорохин при условии госзаказа

Фармфирма "Дарница" готова наладить производство гидроксихлорохина/хлорохина при условии государственного заказа на эти препараты и активной вовлеченности в процесс государственных регулирующих органов - Государственного экспертного центра (ГЭЦ) И Министерства здравоохранения.

Согласно сообщению на сайте компании, данные препараты показаны к лечению малярии, ревматоидного артрита и некоторых дерматологических заболеваний. При этом клинические исследования эффективности лечения ими Covid-19 отсутствуют, однако в США, Европе и Китае проводятся соответствующие клинические исследования.

В фармфирме отмечают, что для использования этих препаратов в лечении коронавируса необходимо инициировать клинические исследования в Украине или утвердить на государственном уровне протоколы лечения этой болезни с гидроксихлорохин-/хлорохинсодержащими препаратами.

В настоящее время фармфирма исследует возможность приобретения АФИ (активного фармацевтического ингредиента) и готова наладить производство в короткие сроки. Компания гарантирует соблюдение требований качества и лицензионных процедур.

Фармфирма "Дарница" входит в десятку крупнейших фармпроизводителей Украины и в десятку крупнейших госпитальных поставщиков. Ее конечным бенефициаром является Глеб Загорий.