Медицина

18:54 23.03.2020

Глава ВОЗ предупредил об ускорении распространения пандемии коронавируса

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Глава ВОЗ предупредил об ускорении распространения пандемии коронавируса

Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире ускоряются, предупредил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

"В ВОЗ получили данные о более 300 тыс. случаях заражения COVID-19. Эта проблема затронула почти все страны мира. Распространение пандемии ускоряется", - сказал Гебрейесус на брифинге в Женеве.

Глава ВОЗ пояснил, что между первым и 100-тысячным случаем заражения прошло 67 дней. Затем потребовалось только 11 дней, а чтобы достигнуть отметки в 300 тыс. заразившихся ушло всего четыре дня.

Теги: #коронавирус #covid_19 #воз
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