С начала 2020г в Киевской области зафиксировано 65 летальных случаев от пневмонии – ОГА

В 2020 году в Киевской области от пневмонии умерло 65 человек, сообщил директор департамента охраны здоровья Киевской городской государственной администрации Максим Ионов.

"По состоянию на сегодня мы подытожили статистику. С начала 2020 года у нас 65 летальных случаев от пневмонии", - сказал Ионов на брифинге в онлайн-режиме, отвечая на вопрос о том, какое количество смертей от пневмонии зафиксировано в области с начала 20120 года.

По его словам, среди умерших от пневмонии - 37 человек возрастом до 60 лет, 34 человека были старше 60 лет.