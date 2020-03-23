Медицина

15:23 23.03.2020

С начала 2020г в Киевской области зафиксировано 65 летальных случаев от пневмонии – ОГА

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С начала 2020г в Киевской области зафиксировано 65 летальных случаев от пневмонии – ОГА

В 2020 году в Киевской области от пневмонии умерло 65 человек, сообщил директор департамента охраны здоровья Киевской городской государственной администрации Максим Ионов.

"По состоянию на сегодня мы подытожили статистику. С начала 2020 года у нас 65 летальных случаев от пневмонии", - сказал Ионов на брифинге в онлайн-режиме, отвечая на вопрос о том, какое количество смертей от пневмонии зафиксировано в области с начала 20120 года.

По его словам, среди умерших от пневмонии - 37 человек возрастом до 60 лет, 34 человека были старше 60 лет.

Теги: #киевская_область #коронавирус #смертность #пневмония
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