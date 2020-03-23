Минздрав принял постановление, регулирующее правила пребывания для граждан Украины, прибывших из-за рубежа

Министерство здравоохранения Украины приняло постановление №2, регулирующее правила пребывания в Украине, для граждан Украины, прибывших из-за рубежа.

Как сообщила пресс-служба Минздрава, все граждане Украины, прибывшие из-за рубежа, должны ознакомится с информационным соглашением и строго следовать его условиям.

"Установить, что информационное согласие подписывается в двух экземплярах лицами, которые пресекают государственную границу Украины и в отношении которых есть основания считать, что они были в контакте с лицом, у которого установлен диагноз (или подозрение) коронавирусной болезни COVID-19", - указано в постановлении №2, подписанном замминистра здравоохранения, главным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко.

В документе отмечается, что у каждого гражданина, пребывшего из-за рубежа, на территорию Украины будет браться такое информационное согласие и вручаться памятка о самоизоляции и информационные материалы об индивидуальных средствах профилактики.

Документом предписывается организовать санитарный осмотр гражданина, прибывшего из-за рубежа, и при необходимости провести быстрый тест на наличие коронавирусной инфекции.

Главным санитарным врачам предписывается установить санитарно-эпидемиологический контроль и проконтролировать медико-санитарное наблюдение для лиц, в течение 14 дней пребывающих в самоизоляции.