Медицина

10:49 19.03.2020

Украинская Revel Laboratory планирует начать печать клапанов для аппаратов ИВЛ по технологии итальянской Isinnova

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Украинская Revel Laboratory планирует начать печать клапанов для аппаратов ИВЛ по технологии итальянской Isinnova

Украинская компания Revel Laboratory переводит работу своих 3D-принтеров на печать клапанов для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в связи с их нехваткой на фоне эпидемии коронавируса, написал на своей странице в Facebook сооснователь компании Давид Ставницер.

"Тяжелые времена требуют инновационных решений. Именно поэтому Revel Laboratory переводит все свои 3D-принтеры на производство клапанов для ИВЛ. Данное решение придумали наши итальянские коллеги – компания Isinnova. Такой клапан позволяет подсоединять сразу двух пациентов на один аппарат ИВЛ", - отметил он.

По его словам, компания уже связалась с итальянскими коллегами и скоро получит технические характеристики и 3D-модели необходимых клапанов.

Revel Laboratory просит связаться с ней больницы, испытывающие перебои с поставками клапанов или необходимость в дополнительных поставках, а также производителей пластика для 3D-печати, которые смогут поставить допущенный к использованию в медицине Nylon P12 (1,75 или 2,85 мм).

Теги: #коронавирус #3d_принтер #revel_laboratory #ивл
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