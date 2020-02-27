Частные клиники и лаборатории готовятся к работе в ситуации возможного проникновения уханьского коронавируса в Украину

Частные клиники и лаборатории готовятся к работе в ситуации возможного проникновения уханьского коронавируса (2019 nCov) в Украину, руководствуясь, в частности, нормативными документами Министерства здравоохранения, и рекомендациями ВОЗ.

Комментируя режим работы клиники в условиях возможного проникновения вируса на территорию Украины, генеральный директор киники "Обериг" Виктор Рыбчук, отметил, что при возникновении подозрения на заражение коронавирусом, клиника должна будет направить пациента в соответствующее специализированное лечебное учреждение.

"Если же до госпитализации (в инфекционную больницу - ИФ) пациенту понадобится какая-то еще медпомощь, то он ее получит", - сказал он.

Рыбчук отметил, что на основе рекомендаций Минздрава и ВОЗ в клинике "Обериг" разработаны внутренние нормативные документы, которые определяют порядок действия медицинского персонала на случай подозрения у пациента коронавирусной инфекции.

"Прежде всего, все наши пациенты должны будут заполнить анкету относительно рисков коронавируса. Врачи всех специальностей при сборе анамнеза обязательно будут задавать вопросы с учетом данных этой анкеты", - сказал он.

Рыбчук сообщил, что, кроме этого, всем пациентам, не зависимо от того, к врачу какой специальности они обращаются, будет измеряться температура, а пациенты, в отношении которых будет возникать подозрение на инфицирование коронавирусом, будут направляться для предоставления помощи в определенные Минздравом инфекционные больницы.

"Находиться на стационарном лечении в нашей клинике они не будут", - сказал он.

При этом Рыбчук отметил, что, "к сожалению, приказы Минздрава о действиях медперсонала при подозрении на коронавирусную инфекцию, во многом носят декларативный характер и не дают ответа на вопросы о том, какие конкретно действия должны предпринимать медучреждения, не описывают всех процессов и не определяют зон ответственности".

При этом, по словам гендиректора клиники "Обериг", на конкретные вопросы о действиях при подозрении на коронавирусную инфекцию работники лабораторного центра Минздрава и городского лабораторного центра, к которым отсылают рекомендации госорганов, "дают абсолютно разные рекомендации, противоречащие друг другу".

"Например, если мы заподозрили коронавирус, то не понятно, что делать дальше, должны ли мы, например, делать этому пациенту быстрый тест на грипп, ведь в приказе №185 для определения случая болезни, вызванной 2019 nCov, врачу необходимо исключить все другие причины, которые могли бы объяснить клиническую симптоматику, но в других рекомендательных документах быстрые тесты не рекомендуются. Таким образом, клиницист на приеме, практически, не может признать случай, как такой, который соответствует 2019-nCov", - сказал он.

Кроме того, по словам Рыбчука, в приказе Минздрава №552 указано, что если результаты начального тестирования отрицательны, то у пациента повторно забираются анализы.

"Получается, что отрицательный тест не снимает диагноз коронавируса. И что в таком случае делать дальше? Через сколько времени повторить? Что делать с людьми, которые считаются контактными?", - недоумевает Рыбчук.

Он также отметил, что в приложении к этому приказу в отношении средств индивидуальной защиты, в частности, к использованию предлагается "одноразовый халат длиной до середины икры, чтобы покрыть верх ботинок".

"Что это за халат и что это за ботинки?", - удивляется эксперт.

Он также подчеркнул, что в украинских нормативных документах пока "остается ряд вопросов к очагам распространения заболевания, так как нормативные акты описывают только очаг в китайской провинции Хубэй, хотя в настоящее время коронавирус уже зарегистрирован в Европе, например, в Италии и Германии".

В свою очередь, медицинский директор сети лабораторий "Синэво" Оксана Небыльцова отметила, что частные лаборатории смогут выполнять анализы на коронавирус только в том случае, если в Украине будет доступно зарегистрированное оборудование, зарегистрированные тест-системы, а лаборатории будут отвечать всем требованиям по работе с высококонтагиозными особо опасными инфекциями.

"По нашим данным, по состоянию на сегодняшний день в Украине пока нет ни одной частной лаборатории, соответствующей всем требованиям на проведение анализа на коронавирус. Поэтому к лабораториям, которые заявляют, что проводят такой анализ, можно задать вполне обоснованный вопрос касательно легальности их действий", - сказала она.

Вместе с тем, меддиректор "Синэво" обратила внимание, что коронавируса относится к классу высококонтагиозных особо опасных инфекций, и для проведения тестов на подобные инфекции необходимо наличие специализированного оборудования, реагентики и соблюдение специальных условий.

"Синэво Украина" не работает с такими вирусами, мы не проводим и не планируем проводить тесты на коронавирус", - сказала она.

Небыльцова также подчеркнула, что законодательство Украины разрешает выполнять только те анализы, оборудование и тест-системы для которых прошли официальную регистрацию в Украине.

"По доступной нам информации, в Украине зарегистрированных тест-систем и оборудования, заслуживающих доверия мировых производителей, на выявление коронавируса пока нет. А реагенты, которые используются сейчас для выполнения анализов на коронавирус, в основном являются разработками научно-исследовательских лабораторий и не прошли обязательную сертификацию", - сказала она.

"В целом, на сегодняшний день история с коронавирусом в Украине является больше хайповой, нежели реальной, потому что как таковой проблемы в Украине пока нет. Поэтому помимо выполнения законодательных требований, как ответственная международная компания, Синэво не будет зарабатывать денег на хайпе по этическим соображениям", - подчеркнула Небыльцова.

В свою очередь, главный врач диагностического центра "Мед Лаб" Анна Концурак обратила внимание, что в настоящее время на рынке есть предложения тест-систем для выявления коронавируса 2019-nCoV методом ПЦР, однако поставку тест-систем и реагентов зарубежного производства нужно ожидать около двух-трех недель, к тому же у них нет декларации соответствия и регистрации в Минздраве Украины.

При этом эксперт подчеркнула, что со стороны пациентов, с которыми работает этот диагностический центр, "запросов на тестирование на наличие коронавируса 2019-nCoV не поступало".

"На сегодняшний день мы не занимаемся диагностикой данного штамма вируса, а также не внедряем данную методику в работу лаборатории", - сказала она.

Вместе с тем, как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в клиниках, в целом медучреждения стремятся придерживаться общих противоэпидемиологических рекомендаций.

От более развернутых комментариев в частных клиниках отказываются, ссылаясь на то, что частные клиники не работают как инфекционные больницы.