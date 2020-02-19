Ученые согласились с концепцией harm reduction ("снижения вреда") в табачной индустрии

Все больше врачей и экспертов в сфере общественного здоровья в ситуации, когда человек не хочет или не может отказаться от курения, склоняются к поддержке снижения вреда от курения при помощи использования инновационной бездымной продукции.

Такой тезис был высказан в ходе конференции "Снижение вреда неинфекционных заболеваний", состоявшейся в начале февраля в Париже.

Ведущие ученые, изучающие влияние употребления табака на здоровье человека, согласились с концепцией harm reduction (снижения вреда), которая предусматривает употребление никотина с менее негативным эффектом на здоровье курильщиков по сравнению с продолжением курения.

Изучая возможные варианты снижения негативных последствий курения, ученые пришли к выводу, ранее подтвержденному офисом главного врача США: летальные исходы и болезни в результате употребления табака вызваны в основном употреблением сигарет и продуктов сгорания табака, поэтому отказ от использования таких продуктов значительно уменьшит вред.

Речь идет в первую очередь об отказе от традиционных сигарет. Вместе с тем, исследования ряда научных центров, расположенных в разных странах мира, демонстрируют, что люди крайне неохотно расстаются с вредными привычками, в том числе с курением.

При этом проблема курения как процесса употребления никотина приобретает две стороны. Во-первых, речь идет о зависимости от никотина, во-вторых – о курении как форме социальной коммуникации. И если в первом случае потребность в никотине можно удовлетворить при помощи новых, не связанных с горением табака форм доставки никотина, например пластырей и таблеток, то для курения как формы коммуникации этого не достаточно, поскольку для курильщиков курение – это процесс, связанный с отдыхом и общением. Исследования поведения курильщиков показали, что до 80% людей, курящих сигареты, возвращаются к этой привычке, даже после перерывов и попыток бросить курение. При этом исследователи отмечают, что попытки повлиять на поведение курильщиков при помощи повышения цен или ограничения доступа к табачной продукции не приводит к сокращению количества курильщиков. Поэтому снижение вреда от курения исследователи связывают с концепцией harm reduction, которую в табачной индустрии реализуют как употребление инновационных систем нагревания табака, никотиновых пластырей, электронных сигарет и т. д., исключающих негативное влияние от продуктов сгорания.

Эксперт по онкологии Питер Харпер (Peter Harper) отмечает, что "снижение вреда, принятие того, что вы делаете, попытка сделать это безопаснее - это неотъемлемая часть современной жизни".

"Люди часто ведут неправильный образ жизни, несмотря на то, что знают о его негативных последствиях для здоровья. Поэтому часто даже при хронической обструктивной болезни дыхательных путей больные продолжают курить. Пациенты с диабетом знают, что они должны сбросить 10 килограммов, но они продолжают не терять вес и едят нездоровую пищу. Пациенты с болезнями сердца продолжают вести неактивный образ жизни и употребляют нездоровую пищу. Таким образом, необходимость изменения образа жизни ясна и врачу, и пациенту, но пациенты по-прежнему не хотят менять свое поведение", - сказал он.

По мнению Харпера, ученые и врачи должны думать, как уменьшить вред от курения в ситуациях, "когда пациент не хочет меняться".

Харпер подчеркнул, что концепция harm reduction направлена не на изменение поведения, а на изменение результата этого поведения: "Наша главная задача - сделать и сохранить пациента в безопасности. Пациент, который страдает от вредных привычек, может не захотеть или не быть в состоянии измениться".

В свою очередь, профессор Школы общественного здоровья университета Тель Авива Лаура Розен (Laura Rosen) отметила, что только около 30% бросивших курить не возвращаются к этой привычке в течение года, а фактически отказаться от курения может всего около 20% курильщиков.

"Влияние широкого распространения никотинозаместительной терапии и других фармакотерапий не смогли оказать сколько-нибудь существенного устойчивого влияния на распространенность курения. Поэтому мы задумались, может быть есть лучший способ доставить никотин курильщику и более эффективный способ помочь ему бросить курить", - сказала она.

По словам Розен, в настоящее время ученые имеют подтверждение эффективности снижения вреда от курения при помощи бездымных устройств: "Сегодня мы знаем, как доставить вещества в легкие гораздо эффективнее, чем раньше. Почему мы не можем использовать это для никотина?"

Розен подчеркнула, что в настоящее время "вопрос в том, как лучше всего помочь курильщикам бросить курить и избежать ранней смерти от страшных болезней".

"Как мы можем предотвратить сотни миллионов смертей в этом веке? Я думаю, что нужно найти хорошие способы доставки никотина курильщикам, используя современные технологии, современные устройства, чтобы помочь курильщикам бросить курить", - сказала она.

Со своей стороны, директор по научной работе PMI Гизель Бейкер (Gizelle Baker) отметила, что "никотин - это вещество, вызывающее привыкание, оно несет риски, которые тем не менее не сравнимы с рисками от других токсичных веществ, которые курильщики вдыхают каждый раз, когда курят сигарету".

"Когда вы говорите о сердечно-сосудистых, респираторных заболеваниях, раке, то никотин не является основной их причиной", - сказала она.

Бейкер считает, что современная наука и индустрия могут предложить "менее вредные продукты, курильщикам, которые продолжают курить в качестве ритуала". "Если мы можем дать им что-то, что менее вредно для здоровья, чем сигарета, тогда мы можем уменьшить количество заболеваний, связанных с курением", - подчеркнула она.

По данным ВОЗ, в настоящее время в мире около 1,1 млрд курильщиков. Согласно результатам глобального социологического исследования, проведенного компанией Povaddo в апреле-мае 2019 года, 68% курильщиков готовы перейти с традиционных сигарет на альтернативную табачную продукцию, которая является менее вредной для их здоровья. В разработку систем нагревания табака PMI за последние 10 лет инвестировала более $ 6 млрд.