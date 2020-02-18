Медицина

14:40 18.02.2020

ProZorro ожидает увеличения количества жалоб на дискриминационные требования при закупках лексредств – гендиректор

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ProZorro ожидает увеличения количества жалоб на дискриминационные требования при закупках лексредств – гендиректор

Госпредприятие "Прозорро" ожидает увеличения количества обжалований дискриминационных требований (требование заказчика, которое ограничивает возможность участия поставщика в закупках - ИФ) при закупках лексредств и медизделий, сообщил генеральный директор ProZorro Василий Задворный в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Надеемся, что их количество будет расти, поскольку сейчас количество жалоб не соответствует количеству случаев, когда закупки стоит обжаловать", - сказал он.

По словам Задворного, проблема с обжалованием заключается "в том, что жалобы сейчас платные, причем тариф фиксированный - 5 тыс. грн за товары и услуги и 15 тыс. грн за работы".

"Получается, что на дорогостоящие закупки (например, 500 млн грн или 1 млрд грн), жалуются очень многие, потому что это ничего не стоит по сравнению с суммой тендера. А на "дешевые" закупки поставщики не спешат жаловаться, потому что слишком высокая плата за жалобу по сравнению с возможной прибылью", - добавил он.

Задворный отметил, что новый закон "Об изменениях в закон "О публичных закупках", который вступает в силу 19 апреля, решит эту проблему.

"Теперь стоимость жалобы будет зависеть от ожидаемой стоимости закупки, то есть, чем дороже закупка, тем дороже жалоба, и наоборот. Деньги будут возвращаться плательщику, если жалоба удовлетворена. Поэтому, мы ожидаем увеличение активности жалобщиков",- сказал он.

По его словам, самым активным жалобщиком является компания "БаДМ", которая подала около 300 жалоб за 2019 год, 40% из них удовлетворены. Рассматривает жалобы Антимонопольный комитет.

Теги: #лексредства #закупки #задворный #прозорро #prozorro
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