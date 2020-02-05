В Британии на следующей неделе начнутся испытания вакцины против коронавируса на животных - ТВ

Ученым в Великобритании удалось добиться прорыва в разработке вакцины против нового коронавируса, и ее испытания на животных должны начаться в начале следующей недели, сообщил в среду телеканал Sky news со ссылкой на профессора Робина Шэттока из Имперского колледжа Лондона.

"Обычные подходы занимают обычно не менее двух-трех лет прежде, чем дойдем до клинических (испытаний - ИФ). А мы преодолели эту стадию в лаборатории за 14 дней, получив возможный образец (лекарства - ИФ)", - сказал ученый.

"У нас будет (образец вакцины - ИФ) - в варианте для животных - к началу следующей недели. Мы срезали эту часть пути", - продолжил он.

Он отметил, что в случае удачных испытаний и получения достаточного финансирования вакцину можно будет испытывать на людях этим летом.

Sky news напоминает, что вакцина против вируса атипичной пневмонии (SARS-CoV), который, по мнению ряда исследователей, схож с новым коронавирусом, ранее не была доведена до конца из-за того, что вспышка SARS-CoV в свое время сошла на нет.

В свою очередь Шэтток предупредил, что, хотя распространение нового коронавируса может пойти на спад летом, существует угроза возникновения второй волны заболевания. В связи с этим, заключил профессор, наличие вакцины было бы полезно.