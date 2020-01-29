Медицина

16:32 29.01.2020

Заболеваемость гриппом в Украине незначительно превысила эпидемпорог - ЦОЗ

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Заболеваемость гриппом в Украине незначительно превысила эпидемпорог - ЦОЗ

Показатель заболеваемости гриппом в Украине незначительно превысил эпидпорог, сообщила врач-эпидемиолог Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Оксана Кошапко.

"Превышение эпидпорога незначительное - всего 1,4%. Часть регионов находится в предэпидемичных уровнях", - сказала она на брифинге в Киеве в среду.

По словам Кошапко, в трех регионах страны зафиксирован средний уровень эпидактивности – это Тернопольская, Житомирская и Хмельницкая области.

Она уточнила, что Украине циркулирует преимущественно вирус гриппа АH1N1.

На сегодняшний день зафиксированы и лабораторно подтверждены 13 летальных случая, в том числе – смерть одного ребенка в возрасте до четырех лет.

Летальные случаи зафиксированы в Житомирской, Запорожской, Тернопольской, Черкасской и Ривненской областях.

Большинство таких случаев были зафиксированы среди граждан, которые имели хронические заболевания и не были привиты.

В прошлом эпидсезоне было зафиксировано около 60 летальных случаев.

По словам Кошапко, в текущем эпидсезоне существенно выросло количество вакцинаций от гриппа: вакцинировано около 220 тыс. чел., в то время как в прошлом эпидсезоне - 161 тыс. чел. Это связано, в частности, с тем, что "в этом году (эпидсезоне - ИФ), в том числе, благодаря системной работе ЦОЗа с фармпроизводителями, было завезено больше вакцин", пояснила она.

Теги: #эпидпорог #цоз #заболеваемость
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