Новый законопроект о противодействии незаконному обороту наркотиков установит репрессивную политику в отношении обезболивания – мнения

Ряд общественных активистов и экспертов обеспокоены законопроектом №2784 о противодействии незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров и злоупотреблению ими, считают его основанием для установления в Украине репрессивной политики в отношении как наркозависимых людей, так и пациентов, нуждающихся в обезболивании.

Такое мнение активисты и эксперты высказали на пресс-конференции в Киеве во вторник при обсуждении проекта закона, который был зарегистрирован девятью депутатами фракции "Слуга народа" 17 января.

Так, по словам директора Центра психического здоровья и мониторинга наркотиков и алкоголя Минздрава Украины Сергея Шума, в случае принятия законопроекта фактически любого человека с наркозависимостью можно будет отправить на принудительное лечение, а любого гражданина - на принудительный медосмотр или привлечь к уголовной ответственности "за пропаганду наркотических средств".

Шум отметил, что в настоящее время в Украине нет диагноза "наркомания", которым оперируют авторы законопроекта, а все, что связано с употреблением психоактивных веществ, является составной расстройств психики и поведения и относится к психиатрии.

"В самом обосновании необходимости принятия этого законопроекта содержатся неправдивые данные, пояснительная записка ссылается на несуществующий документ, который якобы вышел из нашего мониторингового центра. Законопроект подменяет понятия и предоставляет широкое поле для репрессий", - сказал директор центра.

В свою очередь эксперт по наркополитике, консультант программы "Общественное здоровье" Международного фонда "Видродження" Елена Коваль отметила, что в случае принятия законопроекта тяжелобольным пациентам будет еще труднее получить сильнодействующие обезболивающие лекарственные средства.

"Законопроект ограничивает метод выписывания рецептов и отпуска обезболивающих препаратов из аптек, создает препятствия для получения пациентами полной и исчерпывающей информации о лекарственных средствах, потому что любую информацию относительно обезболивания можно назвать "пропагандой", - сказала она.

Со своей стороны представитель Всеукраинского объединения людей с наркозависимостью Артем Осипян отметил, что принудительное лечение наркозависимых людей является неэффективным, как и репрессивная наркополитика в целом.

"Среди наркозависимых, которых лечили принудительно, высокий уровень рецидивов употребления, передозировок, смертности. Это не тот подход, который используется в цивилизованном мире. Вместе с санкциями за уклонение от медицинского освидетельствования лицом, не совершившим ни одного правонарушения, принудительное лечение - это нарушение базовых прав человека, в число которых входит добровольность любых медицинских процедур. А санкции для родителей за уклонение от медицинского освидетельствования детей, которые предлагают установить авторы законопроекта, вообще приведут к тому, что бороться с наркозависимостью среди несовершеннолетних станет еще сложнее", - сказал он.

Со своей стороны глава координационного совета БФ "100% жизнь" Дмитрий Шерембей подчеркнул, что законопроект в случае принятия "не оставит выбора пациентам".

"Наша организация в Украине в течение 18 лет последовательно выступала за расширение доступа к лечению для всех категорий пациентов. Мы не ожидали такого дерзкого наступления на права людей: как тех, кто нуждается в паллиативной помощи, так и людей, употребляющих наркотики. У авторов законопроекта, я думаю, есть доступ к нужным препаратам, которых нет у других пациентов", - сказал он.