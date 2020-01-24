Медицина

09:42 24.01.2020

В китайской провинции Хубэй в связи с распространением нового типа пневмонии закрыли 13 городов

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Для предотвращения дальнейшего распространения пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, власти провинции Хубэй приняли решение закрыть, помимо Уханя, еще 12 городов, сообщают СМИ.

В самом Ухане, являющимся административным центром Хубэя, по распоряжению городского правительства для сокращения перемещения людей закрыт автомобильный туннель под рекой Янцзы, на действующих пока мостах через реку установлены тепловизоры, все пешеходы и водители транспортных средств обязаны пройти проверку на предмет повышенной температуры.

Власти города, сообщают местные СМИ, рассматривают вопрос о срочном строительстве или же выделении одной из имеющихся больниц на 1 тыс. койко-мест специально для больных новым типом пневмонии. Ранее мэр города сообщал, что в городских медучреждениях для заболевших уже предусмотрено 4,3 тыс. койко-мест.

По данным госкомитета КНР по здравоохранению, число заболевших пневмонией, взрываемой новым типом коронавируса в Китае по состоянию на 00:00 часов пятницы достигло 830 человек, летальный исход зафиксирован в 25 случаях. Из общего числа заболевших 177 человек находятся в тяжелом состоянии, 24 смертных случая приходятся на провинцию Хубэй, один - на провинцию Хэбэй, говорится в официальном бюллетене ведомства.

По два заразившихся выявлены в Гонконге, один - на Тайване.

По данным госкомитета, три больных пневмонией нового типа обнаружены в Таиланде, по два - во Вьетнаме и Японии, по одному - в Южной Корее, Сингапуре и США.

Вместе с тем, по сообщениям с мест, в различных провинциях Китая постоянно растет число выявленных случаев заболевания. Также поступила информация, что в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян зафиксирован смертельный случай, который не вошел в статистику госкомитета.

В декабре в Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. Изначально был сделан вывод, что вирус не передается от человека человеку, однако позднее он был опровергнут, заболевание перенесено в разряд инфекционных.

В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с Уханем, остановлено движение городского транспорта. Власти провинции Хубэй потребовали от всех ведомств прекратить проведение не вызванных острой необходимостью совещаний и собраний, призвали население Уханя воздерживаться от проведения массовых мероприятий, включая семейных, несмотря на то, что на 25 января приходится "Праздник весны" - Новый год по лунному календарю, самый почитаемый в Китае праздник.

Теги: #коронавирус #китай
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