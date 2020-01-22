Медицина

09:38 22.01.2020

В США зафиксирован первый случай заболевания новым типом коронавируса - газетам

2 мин читать
В США зафиксирован первый случай заболевания новым типом коронавируса - газетам

В американском штате Вашингтон подтвержден первый случай заболевания в США новым типом коронавируса, ранее зафиксированным в Китае, сообщает The New York Times.

Пациента, который ранее ездил в город Ухань (КНР), госпитализировали с симптомами пневмонии после того, как в середине минувшей недели он вернулся в район Сиэтла. По данным газеты, положительные результаты анализов на наличие нового коронавируса были получены в минувшие выходные.

Личность заболевшего не раскрывается. Однако, по данным агентства Associated press (AP), он старше 30 лет, и его состояние оценивается как хорошее. Пациента содержат в больнице города Эверетт недалеко от Сиэтла.

AP напоминает, что с конца прошлой недели сотрудники органов здравоохранения США проверяют в американских аэропортах пассажиров, прибывающих из центральных районов Китая.

В декабре в городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. Сообщалось, что первые заболевшие подхватили вирус на городском рынке морепродуктов в этом городе.

Изначально был сделан вывод, что вирус не передается от человека человеку, однако позднее этот вывод был опровергнут, а заболевание было перенесено в разряд инфекционных.

Случаи заболевания уже отмечены в Гонконге, Южной Корее, Японии, Таиланде.

Общее число жертв вируса составляет шесть человек.

Председатель КНР Си Цзиньпин потребовал принять эффективные меры к недопущению эпидемии и оказанию всей возможной помощи заболевшим.

Теги: #сша #вирус #заболевание
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:06 22.01.2020
Сенат США утвердил правила проведения процесса импичмента

Сенат США утвердил правила проведения процесса импичмента

09:36 22.01.2020
Республиканцы в Сенате США заблокировали запрос демократов о предоставлении допдокументов по Украине

Республиканцы в Сенате США заблокировали запрос демократов о предоставлении допдокументов по Украине

02:44 22.01.2020
Республиканцы в Сенате США заблокировали запрос демократов о предоставлении допдокументов по Украине

Республиканцы в Сенате США заблокировали запрос демократов о предоставлении допдокументов по Украине

23:38 21.01.2020
Слушания по импичменту Трампу открылись оглашением заявлений лидеров республиканцев и демократов в Сенате

Слушания по импичменту Трампу открылись оглашением заявлений лидеров республиканцев и демократов в Сенате

14:30 21.01.2020
ВОЗ пока не рекомендует ограничений на поездки из-за коронавируса

ВОЗ пока не рекомендует ограничений на поездки из-за коронавируса

10:08 21.01.2020
Больше половины американцев считают, что Cенат должен лишить Трампа должности

Больше половины американцев считают, что Cенат должен лишить Трампа должности

09:17 21.01.2020
Эксперты ВОЗ соберутся в среду на экстренное заседание в связи с обнаружением в Китае нового типа коронавируса

Эксперты ВОЗ соберутся в среду на экстренное заседание в связи с обнаружением в Китае нового типа коронавируса

08:02 21.01.2020
США работают над проектом смены власти в Венесуэле – Помпео

США работают над проектом смены власти в Венесуэле – Помпео

02:26 21.01.2020
Три ракеты упали возле посольства США в Багдаде – СМИ

Три ракеты упали возле посольства США в Багдаде – СМИ

00:04 21.01.2020
Трамп считает, что хорошо справляется с работой на посту президента США

Трамп считает, что хорошо справляется с работой на посту президента США

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве за неделю вырос на 35,2% - КГГА

Пять человек умерли в Украине от осложнений гриппа с октября 2019 года

Зеленский подписал закон об усилении соцзащиты лиц с инвалидностью вследствие войны

Трансплантацию сердца провели в Украине - впервые за 15 лет

Нацполиция уличила группу фармкомпаний в массовом подкупе врачей

ПОСЛЕДНЕЕ

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве за неделю вырос на 35,2% - КГГА

Система eHealth получила аттестат соответствия системе защиты данных - Федоров

В экспертный совет профильного комитета Рады вошли экс-глава Гослекслужбы Соловьев, экс-министр Квиташвили, представители фармкомпаний

Минздрав создал рабгруппу по вопросам профилактики и лечения орфанных заболеваний

Минздрав обнародовал перечень безоплатных медуслуг при родах

Департамент здравоохранения КГГА планирует закупить 224 эндопротеза коленного сустава

Минздрав обнародовал перечень безоплатных медуслуг при инфаркте/инсульте

ЦОЗ объявил тендер на закупку услуг по профилактике ВИЧ

Парламент поддержал в 1-ом чтении два законопроекта в сфере госзакупок лексредств

В шорт-лист конкурса на главу НСЗУ допущены три кандидата из НСЗУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА