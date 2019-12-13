С начала эпидсезона от гриппа вакцинировались 208,551 тыс. чел.

С 1 октября 2018 года от гриппа вакцинировались 208,551 тыс. человек, что вдвое больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья в Facebook.

Согласно сообщению, за последнюю неделю недели ОРВИ заболели 173,365 тыс. человек, из них 69% - дети в возрасте до 17 лет. С начала эпидсезона госпитализированы 40,01 тыс. человек.

В ЦОЗ отмечают, что за прошлый эпидсезон гриппом и ОРВИ переболели 5,4 млн украинцев, зарегистрировано 64 лабораторно подтвержденных летальных случая вследствие гриппа, из них 12 детей до 17 лет.