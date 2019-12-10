В Украине пациенты с сахарным диабетом опасаются ограничения доступа к современным лекарствам – обращение пациентских организаций

Пациенты с сахарным диабетом опасаются возможного ограничения их доступа к современным лекарствам в результате изменений в системе реимбурсации инсулинов, которые нарабатываются в Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ).

"Как известно, сейчас в НСЗУ проходят консультации по изменениям в реимбурсации инсулинов с апреля 2020 года. Согласно информации, которой мы располагаем, некоторые из предложенных изменений могут ограничить наш доступ к современным инновационным лекарствам", - говорится в обращении 13 пациентских организаций к президенту Украины Владимиру Зеленскому, председателю комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаилу Радуцкому, министру здравоохранения Зоряне Скалецкой, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

При этом пациенты подчеркивают три ключевых требования: сохранить прозрачную систему реимбурсации инсулинов, не допустить ограничения списка доступных препаратов исключительно отечественными препаратами, увеличить бюджет на реимбурсацию инсулинов.

"По нашей информации, с 1 апреля 2020 нам планируют ограничить список доступных препаратов, ограничившись инсулинами украинского производства, входящих в Нацперечне основных лексредств. Мы видим в этом проявление лоббизма интересов определенных отечественных производителей инсулинов. Лечить 200 тыс. инсулинозависимых пациентов только одним или двумя видами инсулинов, входящих в действующую редакцию Нацперечня, это прямое нарушение их прав. Более того, отдельные категории социально уязвимых пациентов (беременные, дети, студенты, незрячие люди и т.д.) крайне нуждаются в доступе к современным формам терапии в картриджах и этот доступ необходимо сохранить", - говорится в обращении пациентов.

Пациентские организации также отмечают проблему недостаточного финансирования программы реимбурсации стоимости препаратов инсулина больным сахарным диабетом, а также недофинансирование этой программы со стороны местных бюджетов. В частности, по данным пациентов субвенция, выделенная на реимбурсацию, покрывает лишь немногим более половины от необходимой суммы, а "региональная власть постоянно саботировала дофинансирование этой программы со своей стороны".

На 2020 год в проекте госбюджета предусмотрено определенное увеличение суммы на инсулин на уровне 1,2 млрд грн, однако реальная потребность пациентов составляет, по меньшей мере, 1,8 млрд грн.

"Мы снова будем ограничены в доступе к лечению, который для нас является жизненно необходимым и может привести к смерти. Поэтому просим вас сохранить систему реимбурсации инсулинов, не допустить ограничения списка отечественными препаратами, увеличить бюджетное финансирование на реимбурсация инсулинов", - говорится в обращении пациентов.

Пациенты напоминают, что "пилотный проект по возмещению стоимости инсулинов для больных сахарным диабетом через аптеки, который действует с 2017 года, позволил сломать старую непрозрачную систему, когда инсулины (часто некачественные и просроченные, которые вызывали слепоту, ампутацию конечностей и другие последствия) закупались на тендерах местными властями".

"Получить качественный инсулин иностранного производства было крайне трудно, мы должны были давать взятки, чтобы нам выдали современные лекарства. Благодаря реимбурсации эта ситуация изменилась коренным образом, теперь пациенты не платят взятки врачам и не ждут месяцами без инсулинов до проведения следующего тендера", - говорится в обращении пациентов.

"Остановите намерения отдельных лоббистов. Помните, что подход, направленный против интересов пациентов, приведет к необратимым последствиям!", - взывают пациентские организации.

Обращение подписали, в частности, президент Международной диабетической ассоциации Украины Людмила Петренко, председатель Киевского благотворительного фонда "Диабетик" Наталья Власенко, председатель ОО "Диа-Дом Тернопольщины" Роман Островский, председатель ОО "Общество содействия больным сахарным диабетом" Людмила Калашникова, основатель ОО "Диа-Дзен" Елена Погорелова, председатель ОО "Херсонская областная ассоциация диабетиков" Нина Головченко, председатель ОО "Диародина" Юлия Шемет, председатель ОО "Солнце для детей" Татьяна Кравчук, председатель правления ОО "Диабет и дети" Анна Левандовская, председатель ОО "Волынский союз диабетиков" Николай Ткачук, председатель ОО "Диабетический союз Ужгорода" Юрий Головнич, председатель ОО "Львовская диабетическая ассоциация" Андрей Шевцов, руководитель ОО "Диа-дети" Олеся Казьмиришена-Файденко.