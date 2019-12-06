Медицина

10:16 06.12.2019

"Фармак" расширяет фокус разработки продуктов на глобальные рынки – Костюк

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"Фармак" расширяет фокус разработки продуктов на глобальные рынки – Костюк

 Фармацевтическая компания "Фармак" (Киев) расширит фокус на разработку продуктов, которые могут быть представлены на глобальных рынках, сообщил исполнительный директор АО "Фармак" Владимир Костюк.

"В разработке мы сейчас концентрируемся на хорошо регулируемых рынках. Те молекулы, которые мы разрабатываем, будут интересны и для глобального рынка", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах украинского фармацевтического форума Adam Smith Conferences в Киеве.

Костюк отметил, что новые молекулы, которые разрабатывают ученые "Фармака", "это сложные лекарственных средства, они потребуют большие инвестиции в разработку, большие знания".

Он подчеркнул, что "Фармак" продолжит стратегию выведения на рынок не менее 20 новых продуктов в год, при этом в ближайшие годы это будут препараты, которые выходят из-под патентной защиты.

По его словам, это препараты на основе 118 молекул.

Костюк также отметил, что "Фармак" планирует увеличить долю экспорта до 40%.

ПАО "Фармак" входит в тройку лидеров фармотрасли Украины, является членом ассоциации "Производители лекарств Украины" (АПЛУ). Бенефициар компании - глава наблюдательного совета Филя Жебровская.

Теги: #фармак #костюк
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