Медицина

16:19 07.10.2019

До 129 возросло число отравившихся на свадьбе в Черновицкой области – Минздрав

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До 129 возросло число отравившихся на свадьбе в Черновицкой области – Минздрав

По оперативным данным на 12.00 понедельника всего заболели 129 человек, в том числе 36 детей, которые 29 и 30 сентября употребляли блюда на свадьбе в баре-ресторане "Оскар" с.Путила, сообщает Черновицкий областной лабораторный центр Минздрава Украины.

"Из числа заболевших всего госпитализированы 73 человека, из них 19 детей, в частности в КНП "Вижницкая районная больница" (г.Вашковцы) госпитализированы 24 человека, из них 8 детей, в КЗ "Путильская ЦРБ" - 41 человек, из них 10 детей, в ОКУ "Областная клиническая больница" г.Черновцы - 7 человек (взрослые), ОКУ "Областная детская клиническая больница" - 1 (ребенок). Остальным больным проводится амбулаторное лечение, ведется медицинское наблюдение. По месту жительства лиц, которые были на свадьбе, продолжаются мероприятия по активному выявлению случаев заболеваний", - говорится в сообщении.

В областном лабораторном центре проинформировали, что по результатам обследования клинического материала от 20-ти больных выделено Salmonella enteritidis.

По результатам бактериологических исследований выделено Salmonella enteritidis вариант jena в следующих образцах пищевых продуктов: - рыба форель в сметане; - бедро курицы горячего копчения; - холодец; - рыба жареная в кляре; - филе лосося маринованное; - колбаса копченая; - рулет куриный; - пирог с мясом", - говорится в сообщении.

Кроме того, говорится в информации, во всех указанных образцах пищевых продуктов, за исключением "рулет куриный" выделена условно-патогенная микрофлора - Klebsiella pneumonia.

"Одновременно, в отдельных образцах пищевых продуктов - сырный шарик, отбивная свиная, домашняя колбаса, рулет с яйцом, торт с сметанным кремом, выделено К. pneumonia, в буженине - М. pneumonia, E. Coli, в сельди - S. Epidermidis", - информируют в Черновицком областном лабораторном центре Минздрава Украины.

Теги: #черновицкая_область #отравление #ресторан
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