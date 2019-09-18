Медицина

16:14 18.09.2019

НСЗУ рассчитывает на увеличение в 2020г капитационной ставки за оплату медпомощи первичного звена - Петренко

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НСЗУ рассчитывает на увеличение в 2020г капитационной ставки за оплату медпомощи первичного звена - Петренко

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) рассчитывает, что капитационная ставка за оплату медпомощи первичного звена в 2020 году будет увеличена.

Как сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" глава НСЗУ Олег Петренко, такие расчеты заложены в бюджетном запросе на 2020 год, который сформировала Нацслужба.

"Я не буду сейчас называть цифру, но мы просим хотя бы минимальную индексацию, потому что вообще без индексации неправильно. Потому что надо индексировать. Это будет процент, он будет зависеть от того, каким образом изменились макроэкономические показатели, инфляция", - сказал он в интервью агентству.

Петренко также отметил, что НСЗУ рассчитывает на увеличение предусмотренного проектом госбюджета на 2020 год финансирования системы здравоохранения на 8,6 млрд грн, что позволит в поленом объеме реализовать Программу медицинских гарантий (ПМГ).

"Сумма, которая сейчас есть в бюджетном запросе на ПМГ в 2020 году, составляет 72 млрд грн в пределах лимитов бюджетных назначений. Мы просим у Минфина дополнительные средства для того, чтобы реализовать Программу медицинских гарантий", – сказал он.

По подсчетам НСЗУ, дополнительная потребность для выполнения обязательств по Программе составляет порядка 8,6 млрд грн, уточнил глава Службы.

В настоящее время капитационная ставка, исходя из которой формируется объем финансирования медицинской помощ

Теги: #нсзу #петренко #первичка
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