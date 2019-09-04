Минздрав и профильный комитет Рады создадут единый информационный хаб

Министерство здравоохранения и профильный комитет Верховной Рады создадут единый информационный хаб для информирования о ходе реформирования системы здравоохранения, сообщил советник министра здравоохранения Зоряны Скалецкой Дмитрий Раимов на пресс-конференции в Киеве в среду.

"Президент дал два года на имплементацию реформы. Этот информационный хаб будет содержать всю информацию относительно реформы", - сказал он.

Раимов заверил, что хаб будет в режиме 24х7 предоставлять журналистам всю необходимую информацию о ходе реформы.