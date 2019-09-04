Медицина

13:03 04.09.2019

Минздрав и профильный комитет Рады создадут единый информационный хаб

1 мин читать
Минздрав и профильный комитет Рады создадут единый информационный хаб

Министерство здравоохранения и профильный комитет Верховной Рады создадут единый информационный хаб для информирования о ходе реформирования системы здравоохранения, сообщил советник министра здравоохранения Зоряны Скалецкой Дмитрий Раимов на пресс-конференции в Киеве в среду.

"Президент дал два года на имплементацию реформы. Этот информационный хаб будет содержать всю информацию относительно реформы", - сказал он.

Раимов заверил, что хаб будет в режиме 24х7 предоставлять журналистам всю необходимую информацию о ходе реформы.

Теги: #верховная_рада #медреформа #минздрав
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:29 03.09.2019
НАПК обнародовало декларации трех кандидатов на должность замминистра здравоохранения

НАПК обнародовало декларации трех кандидатов на должность замминистра здравоохранения

18:49 03.09.2019
Рада направила в КС законопроект об изменениях в Конституцию по уменьшению количества нардепов до 300 и закреплению пропорциональной избирательной системы

Рада направила в КС законопроект об изменениях в Конституцию по уменьшению количества нардепов до 300 и закреплению пропорциональной избирательной системы

18:00 03.09.2019
Рада отправила в КС проект изменений в Конституцию о парламентских уполномоченных в разных сферах

Рада отправила в КС проект изменений в Конституцию о парламентских уполномоченных в разных сферах

17:14 03.09.2019
Рада отправила в КС проект конституционных изменений о законодательной инициативе народа

Рада отправила в КС проект конституционных изменений о законодательной инициативе народа

16:52 03.09.2019
Рада уволила Милованова с должности члена совета Нацбанка

Рада уволила Милованова с должности члена совета Нацбанка

15:27 03.09.2019
Депутаты предлагают Раде введение возможности контрактной госслужбы

Депутаты предлагают Раде введение возможности контрактной госслужбы

14:12 03.09.2019
Рада направила в КС законопроект с изменениями в Конституцию о полномочиях президента создавать регуляторные органы, назначать и увольнять директоров НАБУ и ГБР

Рада направила в КС законопроект с изменениями в Конституцию о полномочиях президента создавать регуляторные органы, назначать и увольнять директоров НАБУ и ГБР

13:23 03.09.2019
Центр развития медсестринства провел семинар для медсестер по внедрению пациенториентированного подхода в системе здравоохранения

Центр развития медсестринства провел семинар для медсестер по внедрению пациенториентированного подхода в системе здравоохранения

13:19 03.09.2019
Рада направила в КС законопроект о ликвидации монополии адвокатов на представительство в суде

Рада направила в КС законопроект о ликвидации монополии адвокатов на представительство в суде

12:20 03.09.2019
IFOM показал, что врач в Украине знает лишь треть от необходимого - экс-замминистра здравоохранения Линчевский

IFOM показал, что врач в Украине знает лишь треть от необходимого - экс-замминистра здравоохранения Линчевский

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Легализацию медканнабиса заблокировал Аваков - Супрун

Председатель НСЗУ отказался возглавить Минздрав

Петиция на сайте президента Украины о сохранении Уляны Супрун главой Минздрава набрала более 25 тыс. голосов

В Киеве не будет запрета невакцинированным детям посещать школы – КГГА

Корью в Украине заболели более 57 тыс. человек с начала года - ЦОЗ

ПОСЛЕДНЕЕ

НСЗУ оприлюднила список безоплатних лабораторних досліджень для пацієнта в Україні

НСЗУ обнародовала список безоплатных лабораторных исследований для пациента

В Луганской ОГА думают над совместным использованием для населения зданий облбольницы, арендованных для мобильного военного госпиталя

Легализацию медканнабиса заблокировал Аваков - Супрун

Скалецкая представила в Минздраве свою команду

Ведущие эксперты подчеркивают важность развития eHealth для продолжения реформы здравоохранения

Радуцкий не намерен возглавлять Минздрав Украины, хочет остаться в Раде

Сыворотки от дифтерии поставили в регионы – Минздрав

Минздрав возглавила юрист Зоряна Скалецкая

Отечественные фармпромизводители не видят позитива в отсрочке пилота по 2Д-кодрованию упаковок лекарств

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА