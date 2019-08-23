Глава НСЗУ - среди наиболее вероятных претендентов на должность министра здравоохранения

Глава Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Олег Петренко - среди наиболее вероятных претендентов на должность министра здравоохранения, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник.

В НСЗУ в настоящее время эту информацию не комментируют.

Петренко в 1998 году окончил Винницкий национальный медуниверситет им. Пирогова, имеет степень магистра менеджмента организаций здравоохранения Школы здравоохранения Киево-Могилянской академии и Маастрихтского университета (2006 год). В 2006 году он окончил Украинскую школу политических студий.

Петренко с 2007 года занимал руководящие должности в ряде частных клиник, в том числе с 2008-го по 2015 год – первый заместитель генерального директора клиники "Обериг", с 2015-го по февраль 2018 год – заместитель гендиректора по стратегическому развитию клиники "Исида". В качестве эксперта в 2017 году принимал участие в заседаниях комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения.

В феврале 2018 года Петренко победил в конкурсе на должность главы НСЗУ, в котором принимали участие 13 кандидатов.

Кабинет министров назначил Петренко руководителем НСЗУ 28 марта 2018 года. На момент назначения он был единственным сотрудником НСЗУ и фактически построил службы с нуля.

За полтора года работы НСЗУ внедрила новую систему финансирования первичного звена медицинской помощи, благодаря которому все коммунальные медицинские учреждения, где работают семейные врачи, терапевты и педиатры, перешли на новый принцип оплаты по контракту с НСЗУ. Впервые доступ к государственным средствам получили частные медицинские учреждения и ФОПы.

Кроме того, с 1 апреля 2019 года НСЗУ администрирует правительственную программу реимбурсации "Доступные лекарства". Лекарственные средства в рамках программы реализуются по электронным рецептам. В настоящее время в программе - 254 лекарственных средств, из них 78 – полностью бесплатные, 176 - с небольшой доплатой.

В профессиональном сообществе Петренко известен как эффективный технократический менеджер в сфере здравоохранения.