Медицина

16:09 15.08.2019

Верховный суд не удовлетворил кассационную жалобу "Оптима-Фарм, ЛТД"

2 мин читать
Верховный суд не удовлетворил кассационную жалобу "Оптима-Фарм, ЛТД"

 Кассационный суд в составе Верховного суда поддержал решение Антимонопольный комитет Украины (АМКУ), не удовлетворив кассационную жалобу ООО "Оптима-Фарм, ЛТД", сообщила в Facebook государственный уполномоченный АМКУ Светлана Панаиотиди.

"Верховный суд оставил без изменений постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 13 мая 2019 года и решение Хозяйственного суда города Киев от 14 декабря 2017 года в судебном деле по иску ООО "Оптима-Фарм, ЛТД" о признании недействительным решения комитета от 29 сентября 2016 года № 448-р в части, касающейся этого общества",- написала она.

Как сообщалось, АМКУ признал, что "Сервье Украина" и ООО СП "Оптима-Фарм, ЛТД", ООО "БаДМ", ЧАО "Альба-Украина", ООО "А'СТА", ООО "Людмила-Фарм" совершили антиконкурентные согласованные действия, заключив соответствующие соглашения о дистрибуции.

За эти нарушения АМКУ оштрафовал ООО "Сервье Украина" на общую сумму 1, 696 млн грн, "Оптима-Фарм, ЛТД" – на 179,723 тыс. грн, "БаДМ" – 902,655 тыс. грн,, "А'СТА" – на 423,573 тис. грн и "Людмила-Фарм" на 25,712 тыс. грн.

Позднее, 20 июня 2018 года, Кассационный суд в составе Верховного суда оставил без удовлетворения кассационную жалобу "БаДМ" и оставив без изменений постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 2 ноября 2017 года, а также решение Хозяйственного суда города Киева от 22 мая 2017г в судебном деле по иску "БаДМ" о признании недействительным решения АМКУ.

В августе 2018 года Кассационный суд в составе Верховного Суда оставил без удовлетворения аналогичную кассационную жалобу "Сервье Украина".

АМКУ уточняет, что "БаДМ" уже заплатил в госбюджет штраф в размере 902,655 тыс. грн и пеню 902,655 тыс. грн. Фармкомпания "Сервье Украина" заплатила в бюджет штраф в размере 1,696 млн грн и пеню в размере 1,272 млн грн.

К настоящему времени общая сума уплаченных штрафов составила 4,773 млн грн.

АМКУ решением от 29 сентября 2016 года признал, что фармкомпания ООО "Сервье Украина", а также дистрибьюторы ООО СП "Оптима-Фарм, ЛТД", ООО "БаДМ", ЧАО "Альба-Украина", ООО "А'СТА" и ООО "Людмила-Фарм" совершили антиконкурентные согласованные действия, которые привели к необоснованному повышению стоимости лекарственных средств группы компаний Servier, реализуемых через процедуры государственных закупок в 2011-2012 годах, а также к ограничению доступа на рынок других субъектов хозяйствования вследствие распределения рынков по кругу покупателей.

Кроме ООО "Сервье Украина", указанное решение АМКУ в судебном порядке обжаловали ООО СП "Оптима-Фарм, ЛТД" и ООО "БаДМ".

Теги: #оптима_фарм #панаиотиди #амку
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:14 15.08.2019
Хозсуд Киева возобновил производство по иску фармдистрибьютора "БаДМ" к АМКУ

Хозсуд Киева возобновил производство по иску фармдистрибьютора "БаДМ" к АМКУ

15:11 13.08.2019
Fairfax просит АМКУ разрешение на покупку СК "Универсальная"

Fairfax просит АМКУ разрешение на покупку СК "Универсальная"

15:03 08.08.2019
АМКУ исследует возможность концентраций связанных с Григоришиным компаний

АМКУ исследует возможность концентраций связанных с Григоришиным компаний

13:59 07.08.2019
АМКУ оштрафовал компании Кропачева на 4,5 млн грн за сговор на тендере "Красноармейскуголь"

АМКУ оштрафовал компании Кропачева на 4,5 млн грн за сговор на тендере "Красноармейскуголь"

21:21 05.08.2019
АМКУ разрешил австрийской компании, якобы участвовавшей в выведении средств "ВостГОКа", установить контроль над Запорожским абразивным комбинатом

АМКУ разрешил австрийской компании, якобы участвовавшей в выведении средств "ВостГОКа", установить контроль над Запорожским абразивным комбинатом

13:49 01.08.2019
АМКУ перенес принятие решения по принудительному разделению активов азотной химии Group DF на 8 августа

АМКУ перенес принятие решения по принудительному разделению активов азотной химии Group DF на 8 августа

16:24 31.07.2019
АМКУ использовал недостоверные данные в расследовании по азотам Ostchem - Group DF

АМКУ использовал недостоверные данные в расследовании по азотам Ostchem - Group DF

14:33 31.07.2019
Буроменская и Нечитайло назначены госуполномоченными АМКУ – указы Зеленского

Буроменская и Нечитайло назначены госуполномоченными АМКУ – указы Зеленского

13:59 31.07.2019
АМКУ может принять решение о принудительном разделении активов азотной химии Group DF - экс-госуполномоченная комитета

АМКУ может принять решение о принудительном разделении активов азотной химии Group DF - экс-госуполномоченная комитета

14:25 30.07.2019
АМКУ рассмотрит 1 августа дело о злоупотреблении монопольным положением на рынке азотных минудобрений

АМКУ рассмотрит 1 августа дело о злоупотреблении монопольным положением на рынке азотных минудобрений

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд требует в ГМС документы, подтверждающие прекращение Супрун гражданства США

В Одесской области в лагере отравились дети, госпитализированы 46 человек

ГБР проводит обыски в Минздраве и ГП "Госстройцентр МЗ" по делу о завладении выделенных на реконструкцию Института рака средствами

На Луганщине 27 человек, в их числе 22 ребенка, попали в инфекционные отделения после купания в озере

В Черновицкой области госпитализированы 30 воспитанников детского лагеря с симптомами отравления - СМИ

ПОСЛЕДНЕЕ

До конца года в Украину поставят 780 тыс. доз вакцины от кори

Клиника "Охматдет" возобновила трансплантацию костного мозга

Невакцинированные дети не будут допущены в школы и сады

Супрун в ОП обсудила дальнейшие пути продолжения медреформы

Медучреждения вторички Полтавской области в рамках пилота получили от НСЗУ более 422 млн грн

Половина украинцев считает вакцинацию эффективной

В Киеве наблюдается высокая заболеваемость корью из-за низкого уровня вакцинации

Рабочая группа Минздрава рекомендует отчислить фотографировавших задания IFOM студентов

В Запорожье выявили арбузы с превышением содержания нитратов почти в 4 раза

Минздрав назвал победителей конкурсов на ряд должностей экспертов в директораты министерства

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА