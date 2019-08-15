Верховный суд не удовлетворил кассационную жалобу "Оптима-Фарм, ЛТД"

Кассационный суд в составе Верховного суда поддержал решение Антимонопольный комитет Украины (АМКУ), не удовлетворив кассационную жалобу ООО "Оптима-Фарм, ЛТД", сообщила в Facebook государственный уполномоченный АМКУ Светлана Панаиотиди.

"Верховный суд оставил без изменений постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 13 мая 2019 года и решение Хозяйственного суда города Киев от 14 декабря 2017 года в судебном деле по иску ООО "Оптима-Фарм, ЛТД" о признании недействительным решения комитета от 29 сентября 2016 года № 448-р в части, касающейся этого общества",- написала она.

Как сообщалось, АМКУ признал, что "Сервье Украина" и ООО СП "Оптима-Фарм, ЛТД", ООО "БаДМ", ЧАО "Альба-Украина", ООО "А'СТА", ООО "Людмила-Фарм" совершили антиконкурентные согласованные действия, заключив соответствующие соглашения о дистрибуции.

За эти нарушения АМКУ оштрафовал ООО "Сервье Украина" на общую сумму 1, 696 млн грн, "Оптима-Фарм, ЛТД" – на 179,723 тыс. грн, "БаДМ" – 902,655 тыс. грн,, "А'СТА" – на 423,573 тис. грн и "Людмила-Фарм" на 25,712 тыс. грн.

Позднее, 20 июня 2018 года, Кассационный суд в составе Верховного суда оставил без удовлетворения кассационную жалобу "БаДМ" и оставив без изменений постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 2 ноября 2017 года, а также решение Хозяйственного суда города Киева от 22 мая 2017г в судебном деле по иску "БаДМ" о признании недействительным решения АМКУ.

В августе 2018 года Кассационный суд в составе Верховного Суда оставил без удовлетворения аналогичную кассационную жалобу "Сервье Украина".

АМКУ уточняет, что "БаДМ" уже заплатил в госбюджет штраф в размере 902,655 тыс. грн и пеню 902,655 тыс. грн. Фармкомпания "Сервье Украина" заплатила в бюджет штраф в размере 1,696 млн грн и пеню в размере 1,272 млн грн.

К настоящему времени общая сума уплаченных штрафов составила 4,773 млн грн.

АМКУ решением от 29 сентября 2016 года признал, что фармкомпания ООО "Сервье Украина", а также дистрибьюторы ООО СП "Оптима-Фарм, ЛТД", ООО "БаДМ", ЧАО "Альба-Украина", ООО "А'СТА" и ООО "Людмила-Фарм" совершили антиконкурентные согласованные действия, которые привели к необоснованному повышению стоимости лекарственных средств группы компаний Servier, реализуемых через процедуры государственных закупок в 2011-2012 годах, а также к ограничению доступа на рынок других субъектов хозяйствования вследствие распределения рынков по кругу покупателей.

Кроме ООО "Сервье Украина", указанное решение АМКУ в судебном порядке обжаловали ООО СП "Оптима-Фарм, ЛТД" и ООО "БаДМ".