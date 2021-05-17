Кабмин уволил замминистра экономики Панаиотиди

Кабинет министров уволил заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Светлану Панаиотиди на заседании в понедельник.

"Я написала заявление об увольнении 29 апреля с просьбой уволить меня с 17 мая после окончания отпуска... Кабмин только что проголосовал", – написала она в Facebook в понедельник.

Светлана Панаиотиди работала на посту замминистра экономики с 11 сентября 2019 года, а ранее была госуполномоченной Антимонопольного комитета Украины.