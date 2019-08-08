Медицина

17:12 08.08.2019

ВОЗ поставит в Украину 200 доз сыворотки от дифтерии в качестве гумпомощи

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ВОЗ поставит в Украину 200 доз сыворотки от дифтерии в качестве гумпомощи

 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поставит в Украину в качестве гуманитарной помощи 200 ампул сыворотки от дифтерии, сообщил руководитель патронатной службы министра здравоохранения Станислав Грещишин.

"Министерство здравоохранения достигло договоренности с ВОЗ о поставке в ближайшие две недели 200 ампул сыворотки от дифтерии. После этого они поступят в регионы, чтобы в случае заболевания можно было вовремя пролечить пациента", - сказал он журналистам.

Грещишин также уточнил, что в настоящее время такая сыворотка в Украине отсутствует.

"Сейчас в Украине нет сывороток. Срок действия тех сывороток, о которых в Минздраве говорили ранее, закончился в начале лета. Закупка, которая проводится международными организациями, была неудачной. Рынок этих сывороток очень мал, потому что большинство стран сосредотачивается на вакцинации. На первый тендер, который объявляла ПРООН, отправился только один производитель, который не смог предоставить весь объем необходимых документов. Тендер был вновь объявлен. Мы надеемся, что в ближайшее время сможем получить результат", - отметил он.

Как сообщалось, Минздрав запустил кампанию по вакцинации от дифтерии и столбняка. В настоящее время в регионах находится 2 млн доз вакцины от дифтерии и столбняка для детей и 6 млн доз для взрослых. Вакцины закупает детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) у мировых производителей. Качество вакцин подтверждено Всемирной организацией здравоохранения.

Теги: #воз #вакцина #дифтерия
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