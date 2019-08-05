Медицина

17:52 05.08.2019

Суд требует в ГМС документы, подтверждающие прекращение Супрун гражданства США

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Суд требует в ГМС документы, подтверждающие прекращение Супрун гражданства США

Окружной административный суд Киева обязал Государственную миграционную службу Украины (ГМС) предоставить надлежащим образом заверенную копию документа, подтверждающего прекращение и.о. министра здравоохранения Уляной Супрун гражданства США, выданного уполномоченным органом США, сообщается на сайте суда.

Согласно сообщению, в понедельник состоялось подготовительное заседание по иску Игоря Мосийчука к Супрун об отсутствии у нее полномочий министра и признании ее действий противоправными.

Суд также постановил истребовать у секретариата Кабинета министров копии протоколов заседаний правительства, в которых принимала участие и.о. министра с момента назначения ее на эту должность и до 5 августа включительно.

Указанные материалы необходимо предоставить в суд в течение месяца - до 5 сентября 2019 года.

Следующее подготовительное заседание по делу назначено на 30 сентября 2019 года.

Теги: #супрун #оаск #гмс
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