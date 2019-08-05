Медицина

14:11 05.08.2019

Около 200 больных диабетом детей в Киеве нуждаются инсулиновых помпах – КГГА

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Около 200 больных диабетом детей в Киеве нуждаются инсулиновых помпах – КГГА

Около 200 из 805 состоящих на учете в Киеве детей с диабетом нуждаются в инсулиновых помпах, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Департаменте здравоохранения Киевской горгосадминистрации (КГГА).

"В 2018 году на учете состояло 805 детей, больных сахарным диабетом. Из общего количества детей, больных сахарным диабетом, у около 200 человек с лабильным течением сахарного диабета, сопровождающегося частыми колебаниями уровня глюкозы в крови от гипогликемии к гипергликемии, целесообразно применение насосов и расходных материалов для них, для коррекции уровня глюкозы в крови", - сообщили в департаменте.

В департаменте отметили, что за счет бюджета инсулиновыми помпами в Киеве обеспечиваются дети-киевляне.

При этом в 2018 году на закупку инсулиновых помп и расходных материалов к ним из городского бюджета выделено 6,132 млн грн, на которые были закуплены 50 помп и 18 тыс. единиц расходных материалов к ним.

В 2019 году для закупки 62 помп и 28,96 тыс. единиц расходных материалов к ним выделено 8,086 млн грн.

Как сообщалось, в 2018 году для обеспечения киевлян инсулинотерапией, дополнительно к 45 млн грн, распределенным в виде субвенции из горбюджета, было выделено 50 млн грн.

Инсулиновые помпы для профилактики тяжелых гипогликемий у детей, больных сахарным диабетом 1-го типа, департамент здравоохранения КГГА в 2018 году впервые закупил препарат глюкагон и 50 приборов для постоянной инфузии инсулина (инсулиновых помп), а также расходных материалов к ним.

Для лечения больных сахарным диабетом и профилактику осложнений этого заболевания в рамках проекта "Здоровье киевлян" в 2018 году из городского бюджета выделено около 14 млн грн.

Теги: #киев #диабет #кгга #дети #инсулин
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