Медицина

09:58 13.07.2019

В Одесской области 30 детей остаются в больнице после пищевого отравления в санатории

1 мин читать
В Одесской области 30 детей остаются в больнице после пищевого отравления в санатории

В Одесской области 30 детей и двое взрослых, отдыхавших в санатории, находятся в лечебных заведениях после пищевого отравления.

Как сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС, на протяжении 11-12 июля в медицинские заведения Белгород-Днестровского района с предварительным диагнозом пищевое отравление обратились 56 лиц, из них 53 ребенка (2002-2010 годов рождения), которые отдыхали в санатории "Медик-2" в пгт Сергеевка.

По состоянию на 7 часов 13 июля в медицинских учреждениях находятся 32 человека (из них 30 детей).

"Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий", - отмечено в сообщении.

Теги: #дети #одесская_область #отравление
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:51 12.07.2019
В Одесской области в лагере отравились дети, госпитализированы 46 человек

В Одесской области в лагере отравились дети, госпитализированы 46 человек

12:59 11.07.2019
С 1 сентября ученики 1-4 классов будут носить специальные светоотражающие жилеты - Гройсман

С 1 сентября ученики 1-4 классов будут носить специальные светоотражающие жилеты - Гройсман

08:24 11.07.2019
Двое детей погибло в результате ДТП на Прикарпатье

Двое детей погибло в результате ДТП на Прикарпатье

12:41 10.07.2019
В Одесской области обнаружен повешенным экс-глава РГА, у которого был конфликт с нардепом

В Одесской области обнаружен повешенным экс-глава РГА, у которого был конфликт с нардепом

10:32 09.07.2019
На трассе Киев-Одесса столкнулись два зерновоза, три человека погибли

На трассе Киев-Одесса столкнулись два зерновоза, три человека погибли

15:30 04.07.2019
Гражданин Молдовы, проживающий в Одесской области, задержан по подозрению в растлении девочек

Гражданин Молдовы, проживающий в Одесской области, задержан по подозрению в растлении девочек

23:07 01.07.2019
Шестеро детей пострадали от взрыва в Днепропетровской области

Шестеро детей пострадали от взрыва в Днепропетровской области

18:09 01.07.2019
Новый глава Одесской ОГА должен будет взять под личный контроль расследование пожара, на котором погибли четверо детей - Зеленский

Новый глава Одесской ОГА должен будет взять под личный контроль расследование пожара, на котором погибли четверо детей - Зеленский

10:36 01.07.2019
При пожаре в Одесской области погибли четверо детей

При пожаре в Одесской области погибли четверо детей

09:53 19.06.2019
На Луганщине 27 человек, в их числе 22 ребенка, попали в инфекционные отделения после купания в озере

На Луганщине 27 человек, в их числе 22 ребенка, попали в инфекционные отделения после купания в озере

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Одесской области в лагере отравились дети, госпитализированы 46 человек

ГБР проводит обыски в Минздраве и ГП "Госстройцентр МЗ" по делу о завладении выделенных на реконструкцию Института рака средствами

На Луганщине 27 человек, в их числе 22 ребенка, попали в инфекционные отделения после купания в озере

В Черновицкой области госпитализированы 30 воспитанников детского лагеря с симптомами отравления - СМИ

Верховный суд запретил невакцинированным детям посещать детские сады

ПОСЛЕДНЕЕ

Закон про посилення відповідальності за педофілію, який передбачає хімкастрацію, може спровокувати позови до ЄСПЛ - Супрун

Предусматривающий химкастрацию закон об усилении ответственности за педофилию может спровоцировать иски в ЕСПЧ – Супрун

Минздрав начал поставлять в регионы закупленные за средства госбюджета препараты от вирусного гепатита С

ЕС и США договорились о взаимном признании проверок фармацевтических производств

Больницы системы АМНУ и ГУД войдут в медреформу – Минздрав

Голосовой помощник Alexa от Amazon будет давать медицинские советы британцам

Расходы больниц на медуслуги, лекарства и питание войдут в программу госмедгарантий – Минздрав

Лидерами по автономизации коммунальных медучреждений являются Полтавская, Харьковская и Волынская области - Минздрав

UNDP поставила в Украину первую партию закупленного за счет госбюджета препарата от рака молочной железы

В Украине 90% находящихся на заместительной терапии пациентов с ВИЧ получают лечение – ЦОЗ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА