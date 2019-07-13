В Одесской области 30 детей остаются в больнице после пищевого отравления в санатории

В Одесской области 30 детей и двое взрослых, отдыхавших в санатории, находятся в лечебных заведениях после пищевого отравления.

Как сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС, на протяжении 11-12 июля в медицинские заведения Белгород-Днестровского района с предварительным диагнозом пищевое отравление обратились 56 лиц, из них 53 ребенка (2002-2010 годов рождения), которые отдыхали в санатории "Медик-2" в пгт Сергеевка.

По состоянию на 7 часов 13 июля в медицинских учреждениях находятся 32 человека (из них 30 детей).

"Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий", - отмечено в сообщении.