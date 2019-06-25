Медицина

10:20 25.06.2019

Клиника Into-Sana ожидает объективного расследования обстоятельств смерти пациента в 2017г

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Клиника Into-Sana ожидает объективного расследования обстоятельств смерти пациента в 2017г

 Клиника Into-Sana (Одесса) ожидает беспристрастного расследования обстоятельств смерти пациента, произошедшей в 2017 году, и объективной оценки действий четырех врачей клиники, которым в начале июня были вручены подозрения и избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением браслета сроком на два месяца.

Об этом говорится в официальной позиции компании, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

"Ожидаем и настаиваем на объективном, беспристрастном рассмотрении дела без фальсификаций и искажения событий. Ожидаем получить от правоохранительных и судебных органов Одессы комментарии по поводу произошедшего", - говорится в тексте позиции.

В клинике напомнили, что в конце июля 2017 года в стационар был госпитализирован житель Одессы Олег Крашунский, который через несколько дней скончался. Родственники пациента написали заявление об отсутствии претензий по поводу лечения и отказались от вскрытия.

Вместе с тем в ноябре того же года родственники Крашунского обвинили врачей клиники в его убийстве. При этом они требовали, чтобы четыре конкретных врача признались в преступлении.

"Попытки еще раз разъяснить суть проведенного лечение не привели к конструктивным результатам. Угрозы расправы стали поступать всем врачам и их семьям непосредственно от родственников пациента. Все заявления врачей по поводу угроз, побоев и порчи имущества полицией не расследовались, владельцем компании (Into-Sana - ИФ) было принято решение вывезти врачей и их семьи из города и обеспечить охрану", - отмечают в клинике.

В декабре 2017 года родственники пациента подали заявление в полицию. Клиника Into-Sana представила по запросам следствия все документы, связанные с лечением. В то же время, как утверждают в ней, "родственники начали активную кампанию по дискредитации врачей клиники".

"Мы до последнего были уверены, что происходит недоразумение, а привлечение к делу независимых судебных экспертов со стороны следствия позволит установить истину и разрешить ситуацию. Однако 7 июня 2019 четырем врачам были вручены подозрения, и в этот же день через несколько часов суд избрал им меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением браслета сроком на два месяца. Клинике отказывают в доступе к материалам уголовного производства, мы не имеем возможности давать юридическую оценку происходящему", - подчеркивают в клинике.

В ней отмечают, что "следствие скрывает содержание экспертиз, на основании которых предъявлены подозрения".

Как уточнил агентству "Интерфакс-Украина" операционный директор группы компаний Into-Sana Дмитрий Луфер, в настоящее время после апелляций врачам клиники были уменьшены, но не отменены меры пресечения. Само дело еще не передано в суд для рассмотрения по сути.

"Мы не знаем, когда дело будет рассматриваться по сути, пока идет следствие", - сказал он.

Into-Sana – одна из крупнейших частных медицинских компаний в Украине, работает более 20 лет. Располагает сетью собственных диагностических центров, лабораторией, службой "скорой помощи", одним из крупнейший частный стационаров в стране.

По данным госреестра, бенефициарами ООО "Медицинскя компания "Инто-Сана" (Одесса) являются граждане США Эндрю Гафф, Джордж Сигулар, Дональд Спенсер и Кеннет Бернс.

Теги: #расследование #смерть #into_sana
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