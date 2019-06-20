Медицина

14:13 20.06.2019

В Житомирской областной клинической больнице установлен современный ангиограф

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В Житомирской областной клинической больнице установлен современный ангиограф

 Современный ангиограф введен в эксплуатацию в Житомирской областной клинической больнице им. А.Гербачевского, сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Согласно сообщению, это второй ангиограф в этой больнице, на котором врачи смогут дополнительно провести около 2 тыс. диагностических и оперативных вмешательств.

Оборудование приобретено на условиях софинансирования за счет государственного и областного бюджетов.

Как сообщалось, всего в Украине в режиме 24/7/365 работает 41 реперфузионный центр.

По данным Ассоциации интервенционных кардиологов Украины, благодаря реализации госпрограммы развития сети реперфузионных центров в 2017 году в новых таких центрах показатель смертности снизился почти втрое по сравнению с показателями в целом по стране - 4,6% против 12,5% соответственно.

Всего по итогам 2017 года ассоциация на основе данных Реестра перкутанных коронарных вмешательств (коронарное стентирование, реестр ПКВ) констатировала снижение летальности (смертности в стационаре) от инфаркта миокарда по сравнению с 2015 годом на 20% в 11 областях.

В Украине с 2017 года закупленные за средства госбюджета стенты распределяют в соответствии со среднегодовыми потребностями каждого реперфузионного центра.

Реперфузионный центр - отделение в учреждении здравоохранения, где бесплатно проводтся коронарное стентирование (восстановление кровотока по артерии сердца) при остром инфаркте миокарда.

На развитие сети реперфузионных центров в госбюджетах 2017, 2018 и 2019 гг. было выделено по 150 млн грн.

Закупка ангиографического оборудования за счет указанной субвенции осуществляется в установленном законом порядке на условиях софинансирования (из госбюджета - не более 50%, из местных бюджетов - не менее 50%).

Ежегодно в Украине происходит около 20 тыс. инфарктов.

Теги: #ангиограф #житомирская_область
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