Медицина

17:59 18.06.2019

Корью в Украине с начала года заболели более 54 тыс. человек

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Корью в Украине с начала года заболели более 54 тыс. человек

В Украине с начала 2019 года корью заболели 54,065 тыс. человек, из них 28,626 тыс. детей, сообщается на сайте Министерства здравоохранения со ссылкой на данные Центра общественного здоровья (ЦОЗ).

Согласно сообщению, с 7 по 12 июня 2019 года корью заболели 967 человек, в том числе 531 ребенок.

За отчетную неделю больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Киевской (110 больных, из них 64 ребенка), Харьковской (97/34), Тернопольской (80/57), Львовской (64/37) областях и Киеве (87/40).

Как сообщалось, Министерство здравоохранения Украины призвало департаменты здравоохранения Ривненской, Закарпатской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей, где наибольшее количество больных корью, усилить меры противодействия болезни и повысить уровень иммунизации.

В Хмельницкой области в рамках дополнительных мероприятий иммунизации по состоянию на 22 мая вакцинировано 14,764 тыс. человек, что составляет 52,9% запланированного количества.

Похожие кампании по вакцинации проходили во Львовской и Винницкой областях, где в феврале вакцинировали соответственно 20 тыс. и 12 тыс. школьников. В настоящее время более 90% школьников Львовской области защищено от кори.

По состоянию на 12 июня 2019 года в Украине было более 770,468 тыс. доз вакцин КПК (против кори, паротита и краснухи) производства Бельгии и США.

Теги: #корь #украина #цоз
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