Медицина

18:46 03.06.2019

ЕБРР предоставит кредит EUR25 млн фармкомпании "Юрия-Фарм"

1 мин читать
ЕБРР предоставит кредит EUR25 млн фармкомпании "Юрия-Фарм"

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит фармацевтической группе компаний "Юрия-Фарм" кредит EUR25 млн сроком на шесть лет для запуска новых производственных линий.

Как сообщается в пресс-релизе ЕБРР, новые производственные линии сделают более доступным лечение от рака и социально значимых заболеваний.

В частности, как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в ЕБРР, новые линии позволят выпускать препараты в более мелкой дозировке, что сделает лечение более доступным.

"Медицинские учреждения и пациенты по всей Украине смогут покупать меньшие и более дешевые дозы лекарств", - уточнили в ЕБРР.

ЕБРР является самым крупным международным финансовым инвестором в Украине. С начала деятельности в стране в 1993 году банк взял на себя совокупные обязательства по предоставлению почти EUR13,1 млрд в рамках 418 проектов.

Производитель инфузионных растворов, лекарственных средств и изделий медицинского назначения "Юрия-Фарм" по итогам 2018 года входит в десятку лидеров по объему продаж.

"Юрия-Фарм" является членом ассоциации "Производители лекарств Украины" (АПЛУ).

Теги: #ебрр #украина #юрия_фарм #кредит
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:51 03.06.2019
Законопроект Зеленского возвращает наказание для чиновников за незаконное обогащение

Законопроект Зеленского возвращает наказание для чиновников за незаконное обогащение

18:49 03.06.2019
Яценюк находится в Киеве и проводит заседание фракции "Народный фронт"

Яценюк находится в Киеве и проводит заседание фракции "Народный фронт"

18:38 03.06.2019
Порошенко о визите Зеленского в Брюссель: Важно, чтобы кроме символов и разговоров мы увидели четкий смысл

Порошенко о визите Зеленского в Брюссель: Важно, чтобы кроме символов и разговоров мы увидели четкий смысл

18:38 03.06.2019
ЦИК зарегистрировала в понедельник 11 кандидатов-самовыдвиженцев в мажоритарных округах, среди них - пять нардепов

ЦИК зарегистрировала в понедельник 11 кандидатов-самовыдвиженцев в мажоритарных округах, среди них - пять нардепов

18:36 03.06.2019
Депутаты предлагают ужесточить микрокредитование физлиц

Депутаты предлагают ужесточить микрокредитование физлиц

18:32 03.06.2019
Количество ДТП при участии 2-колесного транспорта с начала сезона увеличилось на 30%

Количество ДТП при участии 2-колесного транспорта с начала сезона увеличилось на 30%

18:24 03.06.2019
Почти 60 осужденных из одесской колонии, где произошел бунт, этапированы в другие колонии области

Почти 60 осужденных из одесской колонии, где произошел бунт, этапированы в другие колонии области

18:22 03.06.2019
Зеленский внес в Раду законопроект об ответственности за незаконное обогащение

Зеленский внес в Раду законопроект об ответственности за незаконное обогащение

18:20 03.06.2019
ЦИК уже разрешила 135 общественным организациям выдвигать наблюдателей на выборы в Раду

ЦИК уже разрешила 135 общественным организациям выдвигать наблюдателей на выборы в Раду

17:53 03.06.2019
Полицейский пострадал в ходе конфликта возле Одесского медуниверситета, в отделение доставлены 43 человека

Полицейский пострадал в ходе конфликта возле Одесского медуниверситета, в отделение доставлены 43 человека

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Верховный суд запретил невакцинированным детям посещать детские сады

Финансирование детской онкологии в 2019 году покрывает 100% потребности – Супрун

Комитет Рады по противодействию коррупции планировал вынести решение о нарушении Минздравом законодательства – Супрун

Минздрав Украины разрешил вакцинировать взрослых от кори за счет бюджета

Контрольные полномочия НСЗУ должны быть расширены

ПОСЛЕДНЕЕ

Минздрав дозакупит лекарства для орфанных больных

Правительственный комитет поддержал невхождение больниц НАМНУ и "Феофании" в медреформу

Второй тур выборов ректора НМУ состоится после урегулирования вопроса c судебным запретом на выборы

Акционеры фармкомпании "Фармак" планируют изменить название компании с ПАО на АО

Законопроект о легализации медканабиса может быть проголосован в Раде на следующей неделе - депутат

Верховный суд запретил невакцинированным детям посещать детские сады

Около 50 детей в рамках программы по оздоровлению отправят на Кубу в 2019 г.

Профильный комитет Рады поддержал очередной законопроект о розничной торговле лекарственными средствами

Электронный рецепт снимает проблемы в реализации программы "Доступные лекарства"

Национальная система крови до 2022г перейдет на новую систему финансирования

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА