ЕБРР предоставит кредит EUR25 млн фармкомпании "Юрия-Фарм"

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит фармацевтической группе компаний "Юрия-Фарм" кредит EUR25 млн сроком на шесть лет для запуска новых производственных линий.

Как сообщается в пресс-релизе ЕБРР, новые производственные линии сделают более доступным лечение от рака и социально значимых заболеваний.

В частности, как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в ЕБРР, новые линии позволят выпускать препараты в более мелкой дозировке, что сделает лечение более доступным.

"Медицинские учреждения и пациенты по всей Украине смогут покупать меньшие и более дешевые дозы лекарств", - уточнили в ЕБРР.

ЕБРР является самым крупным международным финансовым инвестором в Украине. С начала деятельности в стране в 1993 году банк взял на себя совокупные обязательства по предоставлению почти EUR13,1 млрд в рамках 418 проектов.

Производитель инфузионных растворов, лекарственных средств и изделий медицинского назначения "Юрия-Фарм" по итогам 2018 года входит в десятку лидеров по объему продаж.

"Юрия-Фарм" является членом ассоциации "Производители лекарств Украины" (АПЛУ).