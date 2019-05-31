Медицина

17:34 31.05.2019

Акционеры фармкомпании "Фармак" планируют изменить название компании с ПАО на АО

2 мин читать
Акционеры фармкомпании "Фармак" планируют изменить название компании с ПАО на АО

Акционеры фармацевтической компании "Фармак" (Киев) планирую изменить название компании с ПАО на АО.

Как сообщила компания в системе раскрытия информации НКЦБФР, этот вопрос акционеры компании рассмотрят на внеочередном общем собрании 4 июля.

Информация об изменении названия будет внесена в соответствующие государственные реестры. Изменения, связанные с изменением названия и типа компании, будут также внесены в устав, который будет утвержден в новой редакции и в Кодекс корпоративного управления.

Кроме того, акционеры планируют переизбрать состав Наблюдательного совета, утвердить условия подписания договоров с членами НС.

Как сообщалось, ПАО "Фармак" по итогам 2018 года увеличил чистую прибыль на 25,16% по сравнению с 2018 годом - до 1,05 млрд грн.

"Фармак" - производитель лекарственных средств европейского уровня, лидер фармацевтического рынка Украины по объемам продаж. Экспортирует продукцию в 20 стран мира.

В портфеле компании - 220 продуктовых досье. Ежегодно компания выводит на рынок до 20 новых препаратов.

В "Фармаке" функционируют 19 производственных линий, соответствующих требованиям GMP. Внедрена и постоянно совершенствуется фармацевтическая система качества в соответствии с нормативными требованиями и мировыми стандартами ISO, GMP. Ежегодно компания проходит около 15 международных инспекций.

В компании работает пять новейших лабораторий, собственный лабораторно-технологический комплекс R&D. С 2015 года действует собственный комплекс по производству субстанций (департамент по производству АФИ) в Шостке (Сумская обл.) плановой мощностью 100 тонн субстанций в год.

ПАО "Фармак" - член ассоциации "Производителей лекарств Украины" (АПЛУ).

Согласно данным Госреестра, конечным бенефициарным собственником ПАО "Фармак" является глава наблюдательного совета Филя Жебровская.

Теги: #фармак #фармкомпания #название
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:20 24.05.2019
Бизнес поддержит стимулирующие развитие страховой медицины изменения – глава НС "Фармак"

Бизнес поддержит стимулирующие развитие страховой медицины изменения – глава НС "Фармак"

13:38 20.05.2019
"Фармак" ожидает решения Верховного суда относительно хорошо известной марки "Корвалол Corvalolum"

"Фармак" ожидает решения Верховного суда относительно хорошо известной марки "Корвалол Corvalolum"

03:52 12.05.2019
Новый глава МИД Эстонии пообещал взяться за "правильное" написание названия столицы за рубежом

Новый глава МИД Эстонии пообещал взяться за "правильное" написание названия столицы за рубежом

19:05 26.03.2019
Украина остается в пятерке основных рынков литовской фармкомпании "Олайнфарм"

Украина остается в пятерке основных рынков литовской фармкомпании "Олайнфарм"

13:55 22.03.2019
Фармпроизводитель "Фармак" в 2018г увеличил чистую прибыль на 25%

Фармпроизводитель "Фармак" в 2018г увеличил чистую прибыль на 25%

11:54 21.03.2019
В парламенте разработан законопроект о легализации медицинского каннабиса

В парламенте разработан законопроект о легализации медицинского каннабиса

15:59 19.03.2019
Нарушение украинскими фармпроизводителями прав интеллектуальной собственности приводит к уходу с рынка иностранных инвесторов - эксперт

Нарушение украинскими фармпроизводителями прав интеллектуальной собственности приводит к уходу с рынка иностранных инвесторов - эксперт

10:18 12.03.2019
МЭРТ признал торговый знак "Нафтизин" хорошо известным

МЭРТ признал торговый знак "Нафтизин" хорошо известным

13:23 11.03.2019
"Фармак" не может провести исследования нового препарата из-за особенностей украинского патентного законодательства – эксперт

"Фармак" не может провести исследования нового препарата из-за особенностей украинского патентного законодательства – эксперт

14:37 07.03.2019
"В Украине до сих пор действуют патенты, которые давно закончились в других странах" – Таранчук

"В Украине до сих пор действуют патенты, которые давно закончились в других странах" – Таранчук

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Верховный суд запретил невакцинированным детям посещать детские сады

Финансирование детской онкологии в 2019 году покрывает 100% потребности – Супрун

Комитет Рады по противодействию коррупции планировал вынести решение о нарушении Минздравом законодательства – Супрун

Минздрав Украины разрешил вакцинировать взрослых от кори за счет бюджета

Контрольные полномочия НСЗУ должны быть расширены

ПОСЛЕДНЕЕ

Правительственный комитет поддержал невхождение больниц НАМНУ и "Феофании" в медреформу

Второй тур выборов ректора НМУ состоится после урегулирования вопроса c судебным запретом на выборы

Законопроект о легализации медканабиса может быть проголосован в Раде на следующей неделе

Верховный суд запретил невакцинированным детям посещать детские сады

Около 50 детей в рамках программы по оздоровлению отправят на Кубу в 2019 г.

Профильный комитет Рады поддержал очередной законопроект о розничной торговле лекарственными средствами

Электронный рецепт снимает проблемы в реализации программы "Доступные лекарства"

Национальная система крови до 2022г перейдет на новую систему финансирования

Переход от оценки цены препарата к оценке его ценности сделает инновационные препараты доступнее при бюджетных закупках

Финансирование детской онкологии в 2019 году покрывает 100% потребности – Супрун

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА