Акционеры фармкомпании "Фармак" планируют изменить название компании с ПАО на АО

Акционеры фармацевтической компании "Фармак" (Киев) планирую изменить название компании с ПАО на АО.

Как сообщила компания в системе раскрытия информации НКЦБФР, этот вопрос акционеры компании рассмотрят на внеочередном общем собрании 4 июля.

Информация об изменении названия будет внесена в соответствующие государственные реестры. Изменения, связанные с изменением названия и типа компании, будут также внесены в устав, который будет утвержден в новой редакции и в Кодекс корпоративного управления.

Кроме того, акционеры планируют переизбрать состав Наблюдательного совета, утвердить условия подписания договоров с членами НС.

Как сообщалось, ПАО "Фармак" по итогам 2018 года увеличил чистую прибыль на 25,16% по сравнению с 2018 годом - до 1,05 млрд грн.

"Фармак" - производитель лекарственных средств европейского уровня, лидер фармацевтического рынка Украины по объемам продаж. Экспортирует продукцию в 20 стран мира.

В портфеле компании - 220 продуктовых досье. Ежегодно компания выводит на рынок до 20 новых препаратов.

В "Фармаке" функционируют 19 производственных линий, соответствующих требованиям GMP. Внедрена и постоянно совершенствуется фармацевтическая система качества в соответствии с нормативными требованиями и мировыми стандартами ISO, GMP. Ежегодно компания проходит около 15 международных инспекций.

В компании работает пять новейших лабораторий, собственный лабораторно-технологический комплекс R&D. С 2015 года действует собственный комплекс по производству субстанций (департамент по производству АФИ) в Шостке (Сумская обл.) плановой мощностью 100 тонн субстанций в год.

ПАО "Фармак" - член ассоциации "Производителей лекарств Украины" (АПЛУ).

Согласно данным Госреестра, конечным бенефициарным собственником ПАО "Фармак" является глава наблюдательного совета Филя Жебровская.